Пожар в Плевенско: Тлеещи огнища и разследване за причините

Прокуратурата започна разследване за причините за огнищата

На този етап не се предвижда обявяване на бедствено положение в Плевенско след големия пожар, обхванал и бившата рафинерия „Плама“. Напрежението в най-засегнатите населени места обаче остава високо.

Гъстият дим и задушливата миризма достигнаха и областния град.

Пет дни след инцидента все още има тлеещи огнища извън територията на предприятието. Въпреки уверенията на Регионалната екоинспекция, че ситуацията се нормализира, обгазяването на населението продължава.

Прокуратурата е разпоредила разследване за установяване на причините за възникването на огнищата.

Вече пети ден селата Дисевица, Търнене и Ясен са потопени в гъст дим и задушителна миризма.

„Едно от децата ми, което е на шест години, ме попита „Мамо, ще умрем ли?“, защото тази миризма не само че влиза, но и задушава“, каза Силвия Иванова, жител на село Търнене.

„Нощес в 03:15 ч. съм станала да си сложа маската. Не знам някой интересува ли го за нас, че сме живи и че тука живеят хора“, заяви Росица Маринова, жител на село Дисевица.

Блатата в района, които първоначално са се запалили, все още тлеят. Въпреки че попада в защитената зона „Натура 2000“, тези терени се използват като сметища.

Рафинерията „Плама“, чийто утайник също се запали по-късно, вече е извън опасност. За да се уверим в това, екипът ни и граждани получават достъп до района.

„Имаме ли обгазяване – имаме, от рафинерията ли е – не е“, каза управителят на фирма „Плама“.

Уверяват, че от година и половина са в процес на изпразване на утайниците от петролопродукти. Честите пожари обаче, възникващи около блатата, застрашават резервоари на Държавния резерв и на голяма петролна компания, която използва рафинерията под наем.

Образувано е досъдебно производство за умишлен палеж.

„Искаме да установим авторът на деянието, престъплението предвижда от една до осем години лишаване от свобода“, обясни Владимир Радоев, който е окръжен прокурор на Плевен.

В село Ясен е разположена мобилна лаборатория, която е отчела отклонения от нормите само при фините прахови частици – близо десет пъти над допустимите нива.