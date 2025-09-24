Пожар в Плевенско: Тлеещи огнища и разследване за причините

Прокуратурата започна разследване за причините за огнищата
На този етап не се предвижда обявяване на бедствено положение в Плевенско след големия пожар, обхванал и бившата рафинерия „Плама“. Напрежението в най-засегнатите населени места обаче остава високо.
Гъстият дим и задушливата миризма достигнаха и областния град.
Пет дни след инцидента все още има тлеещи огнища извън територията на предприятието. Въпреки уверенията на Регионалната екоинспекция, че ситуацията се нормализира, обгазяването на населението продължава.
Прокуратурата е разпоредила разследване за установяване на причините за възникването на огнищата.
Вече пети ден селата Дисевица, Търнене и Ясен са потопени в гъст дим и задушителна миризма.
Блатата в района, които първоначално са се запалили, все още тлеят. Въпреки че попада в защитената зона „Натура 2000“, тези терени се използват като сметища.
Рафинерията „Плама“, чийто утайник също се запали по-късно, вече е извън опасност. За да се уверим в това, екипът ни и граждани получават достъп до района.
Уверяват, че от година и половина са в процес на изпразване на утайниците от петролопродукти. Честите пожари обаче, възникващи около блатата, застрашават резервоари на Държавния резерв и на голяма петролна компания, която използва рафинерията под наем.
Образувано е досъдебно производство за умишлен палеж.
В село Ясен е разположена мобилна лаборатория, която е отчела отклонения от нормите само при фините прахови частици – близо десет пъти над допустимите нива.