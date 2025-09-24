НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Пожар в Плевенско: Тлеещи огнища и разследване за причините

          0
          16
          Снимка: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Прокуратурата започна разследване за причините за огнищата

          - Реклама -

          На този етап не се предвижда обявяване на бедствено положение в Плевенско след големия пожар, обхванал и бившата рафинерия „Плама“. Напрежението в най-засегнатите населени места обаче остава високо.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Гъстият дим и задушливата миризма достигнаха и областния град.

          Пет дни след инцидента все още има тлеещи огнища извън територията на предприятието. Въпреки уверенията на Регионалната екоинспекция, че ситуацията се нормализира, обгазяването на населението продължава.

          Прокуратурата е разпоредила разследване за установяване на причините за възникването на огнищата.

          Вече пети ден селата Дисевица, Търнене и Ясен са потопени в гъст дим и задушителна миризма.

          „Едно от децата ми, което е на шест години, ме попита „Мамо, ще умрем ли?“, защото тази миризма не само че влиза, но и задушава“, каза Силвия Иванова, жител на село Търнене.

          „Нощес в 03:15 ч. съм станала да си сложа маската. Не знам някой интересува ли го за нас, че сме живи и че тука живеят хора“, заяви Росица Маринова, жител на село Дисевица.

          Блатата в района, които първоначално са се запалили, все още тлеят. Въпреки че попада в защитената зона „Натура 2000“, тези терени се използват като сметища.

          Рафинерията „Плама“, чийто утайник също се запали по-късно, вече е извън опасност. За да се уверим в това, екипът ни и граждани получават достъп до района.

          „Имаме ли обгазяване – имаме, от рафинерията ли е – не е“, каза управителят на фирма „Плама“.

          Уверяват, че от година и половина са в процес на изпразване на утайниците от петролопродукти. Честите пожари обаче, възникващи около блатата, застрашават резервоари на Държавния резерв и на голяма петролна компания, която използва рафинерията под наем.

          Образувано е досъдебно производство за умишлен палеж.

          „Искаме да установим авторът на деянието, престъплението предвижда от една до осем години лишаване от свобода“, обясни Владимир Радоев, който е окръжен прокурор на Плевен.

          В село Ясен е разположена мобилна лаборатория, която е отчела отклонения от нормите само при фините прахови частици – близо десет пъти над допустимите нива.

          Прокуратурата започна разследване за причините за огнищата

          - Реклама -

          На този етап не се предвижда обявяване на бедствено положение в Плевенско след големия пожар, обхванал и бившата рафинерия „Плама“. Напрежението в най-засегнатите населени места обаче остава високо.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Гъстият дим и задушливата миризма достигнаха и областния град.

          Пет дни след инцидента все още има тлеещи огнища извън територията на предприятието. Въпреки уверенията на Регионалната екоинспекция, че ситуацията се нормализира, обгазяването на населението продължава.

          Прокуратурата е разпоредила разследване за установяване на причините за възникването на огнищата.

          Вече пети ден селата Дисевица, Търнене и Ясен са потопени в гъст дим и задушителна миризма.

          „Едно от децата ми, което е на шест години, ме попита „Мамо, ще умрем ли?“, защото тази миризма не само че влиза, но и задушава“, каза Силвия Иванова, жител на село Търнене.

          „Нощес в 03:15 ч. съм станала да си сложа маската. Не знам някой интересува ли го за нас, че сме живи и че тука живеят хора“, заяви Росица Маринова, жител на село Дисевица.

          Блатата в района, които първоначално са се запалили, все още тлеят. Въпреки че попада в защитената зона „Натура 2000“, тези терени се използват като сметища.

          Рафинерията „Плама“, чийто утайник също се запали по-късно, вече е извън опасност. За да се уверим в това, екипът ни и граждани получават достъп до района.

          „Имаме ли обгазяване – имаме, от рафинерията ли е – не е“, каза управителят на фирма „Плама“.

          Уверяват, че от година и половина са в процес на изпразване на утайниците от петролопродукти. Честите пожари обаче, възникващи около блатата, застрашават резервоари на Държавния резерв и на голяма петролна компания, която използва рафинерията под наем.

          Образувано е досъдебно производство за умишлен палеж.

          „Искаме да установим авторът на деянието, престъплението предвижда от една до осем години лишаване от свобода“, обясни Владимир Радоев, който е окръжен прокурор на Плевен.

          В село Ясен е разположена мобилна лаборатория, която е отчела отклонения от нормите само при фините прахови частици – близо десет пъти над допустимите нива.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          Инж. Дорина Добрева: 50 000 българи получават инсулт всяка година, 5000 не го преживяват

          Новинарски Екип -
          Инж. Дорина Добрева, председател на Асоциацията за инсулт и афазия, коментира, че всяка година в България се регистрират около 50 000 случая на инсулт
          Политика

          Мая Манолова: Запорират доходите на хора заради дългове от по пет стотинки

          Златина Петкова -
          " Запорират доходите на хора заради дългове от по пет стотинки." Това каза председателят на "Изправи се, БГ" Мая Манолова, която беше гост в предаването...
          Политика

          Желязков след искането на евродепутати: Като правителство не сме щрауси

          Никола Павлов -
          Българският премиер Росен Желязков заяви в Ню Йорк, че правителството ще обърне внимание на искането на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент за спиране...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions