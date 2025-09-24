НА ЖИВО
          Пожар в Сухиндол

          Пожар е избухнал в борова гора на покрайнините на град Сухиндол в сряда следобед. Жители на района са алармирали, че пламъците са се разпрострели опасно близо до техните домове.

          След намесата на четири противопожарни екипа огънят е бил локализиран. Към момента няма опасност за жилищата на местните, съобщи кметът на Сухиндол, Пламен Чернев.

          След намесата на четири противопожарни екипа огънят е бил локализиран. Към момента няма опасност за жилищата на местните, съобщи кметът на Сухиндол, Пламен Чернев.

          След намесата на четири противопожарни екипа огънят е бил локализиран. Към момента няма опасност за жилищата на местните, съобщи кметът на Сухиндол, Пламен Чернев.

