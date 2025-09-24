Пожар в Сухиндол

Пожар е избухнал в борова гора на покрайнините на град Сухиндол в сряда следобед. Жители на района са алармирали, че пламъците са се разпрострели опасно близо до техните домове.
- Реклама -
След намесата на четири противопожарни екипа огънят е бил локализиран. Към момента няма опасност за жилищата на местните, съобщи кметът на Сухиндол, Пламен Чернев.
Пожар е избухнал в борова гора на покрайнините на град Сухиндол в сряда следобед. Жители на района са алармирали, че пламъците са се разпрострели опасно близо до техните домове.
- Реклама -
След намесата на четири противопожарни екипа огънят е бил локализиран. Към момента няма опасност за жилищата на местните, съобщи кметът на Сухиндол, Пламен Чернев.
Абе палят си свит фас с канабис и качват клип, че се е надрусал и напил мухала и почва да се филмира и оправдава пред патрулен полицай в село сарая пазарджишко има и собственици на йолана и сина му на надзирателя с убиството Ивайло сарая пазарджишко и тоя с застраховки