Пожар в Сухиндол

Пожар е избухнал в борова гора на покрайнините на град Сухиндол в сряда следобед. Жители на района са алармирали, че пламъците са се разпрострели опасно близо до техните домове.

След намесата на четири противопожарни екипа огънят е бил локализиран. Към момента няма опасност за жилищата на местните, съобщи кметът на Сухиндол, Пламен Чернев.