      сряда, 24.09.25
          Начало България Крими

          Прокуратурата с официална информация за убийството край Смолян

          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          На 23 септември 2025 г. около 21:00 ч. в района на Чепеларе, близо до горска хижа, полицейски служители задържаха 42-годишния Н.Н., издирван по досъдебно производство на Окръжна прокуратура – Смолян за умишлено убийство. Той не е оказал съпротива, съобщиха от Апелативна прокуратура – Пловдив.

          Според събраните доказателства престъплението е извършено на 21 септември вечерта на екопътека „Невястата“ край Смолян. Н.Н. дебнал 40-годишния П.Х., който се придвижвал с бившата му приятелка. Нападателят напръскал двамата с лютив спрей, след което нанесъл няколко прободно-порезни рани на мъжа. Жертвата починала от остра кръвозагуба, а тялото му било открито на следващата сутрин от гражданин, подал сигнал на тел. 112. Жената не е пострадала, но е била повалена на земята и закопчана с белезници.

          Има задържан за убийството на екопътека „Невястата“ край Смолян Има задържан за убийството на екопътека „Невястата“ край Смолян

          Н.Н. е задържан първоначално за срок до 24 часа. На 24 септември прокуратурата ще му повдигне обвинение за умишлено убийство и ще поиска постоянна мярка „задържане под стража“.

          По случая продължават активни действия по разследването.

