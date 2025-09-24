НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Прокурорската колегия на ВСС обяви официално: Сарафов остава и.ф. главен прокурор

          0
          155
          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърди решението си, с което Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор на Република България, и отказа да открие ново административно производство за определяне на друг временно изпълняващ длъжността.

          - Реклама -

          Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

          Причина за решението

          Казусът бе повдигнат след писмо на прокурор Даниела Талева от Върховната касационна прокуратура. Тя се позова на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, според който „едно и също лице няма право да изпълнява функциите на главен прокурор за повече от шест месеца“, независимо дали има прекъсвания.

          Бивш член на ВСС: Изтеклият мандат на Сарафов не е толкова съдбоносен Бивш член на ВСС: Изтеклият мандат на Сарафов не е толкова съдбоносен

          Прокурорската колегия обаче прие, че този текст е неприложим спрямо случая на Сарафов, тъй като той е назначен с влязло в сила решение от 16 юни 2023 г., което не може да бъде засегнато от последвалите законови промени.

          Предистория

          • На 15 януари 2025 г. парламентът прие промени в ЗСВ, с които се прекрати процедурата по избор на главен прокурор.
          • Единственият кандидат в нея беше именно Борислав Сарафов.
          • Ден по-късно Пленумът на ВСС отложи избора, а на 23 януари окончателно прекрати процедурата.
          • На 9 юли Прокурорската колегия реши да не назначава нов и.ф. главен прокурор, като се мотивира, че промените в закона нямат обратна сила и се касае за „заварен случай“.
          ПП-ДБ: Толерансът ни към правителството изтече, внасяме… ПП-ДБ: Толерансът ни към правителството изтече, внасяме…

          Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърди решението си, с което Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор на Република България, и отказа да открие ново административно производство за определяне на друг временно изпълняващ длъжността.

          - Реклама -

          Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

          Причина за решението

          Казусът бе повдигнат след писмо на прокурор Даниела Талева от Върховната касационна прокуратура. Тя се позова на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, според който „едно и също лице няма право да изпълнява функциите на главен прокурор за повече от шест месеца“, независимо дали има прекъсвания.

          Бивш член на ВСС: Изтеклият мандат на Сарафов не е толкова съдбоносен Бивш член на ВСС: Изтеклият мандат на Сарафов не е толкова съдбоносен

          Прокурорската колегия обаче прие, че този текст е неприложим спрямо случая на Сарафов, тъй като той е назначен с влязло в сила решение от 16 юни 2023 г., което не може да бъде засегнато от последвалите законови промени.

          Предистория

          • На 15 януари 2025 г. парламентът прие промени в ЗСВ, с които се прекрати процедурата по избор на главен прокурор.
          • Единственият кандидат в нея беше именно Борислав Сарафов.
          • Ден по-късно Пленумът на ВСС отложи избора, а на 23 януари окончателно прекрати процедурата.
          • На 9 юли Прокурорската колегия реши да не назначава нов и.ф. главен прокурор, като се мотивира, че промените в закона нямат обратна сила и се касае за „заварен случай“.
          ПП-ДБ: Толерансът ни към правителството изтече, внасяме… ПП-ДБ: Толерансът ни към правителството изтече, внасяме…

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          България с най-висок ръст в превоза на опасни товари по суша в ЕС

          Камелия Григорова -
          България е страната в Европейския съюз с най-голямо увеличение в превоза на опасни товари по суша за периода 2020–2024 г., съобщи Евростат.
          Политика

          Брюксел: КПК и случаят „Коцев“ са условия за получаване на парите по ПВУ

          Никола Павлов -
          Уреждането на въпроса с Комисията за противодействие на корупцията в България е важна част от реформите, които страната предприема, и е сред условията за...
          Инциденти

          Хликоптер свали самолета, аварирал в Пирин през юни

          Антония Лазарова -
          Хеликоптер успешно изнесе от Пирин малкия самолет, който на 28 юни направи аварийно кацане в района на Башлийския циркус.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions