Прокурорската колегия на ВСС обяви официално: Сарафов остава и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърди решението си, с което Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор на Република България, и отказа да открие ново административно производство за определяне на друг временно изпълняващ длъжността.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Причина за решението

Казусът бе повдигнат след писмо на прокурор Даниела Талева от Върховната касационна прокуратура. Тя се позова на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, според който „едно и също лице няма право да изпълнява функциите на главен прокурор за повече от шест месеца“, независимо дали има прекъсвания.

Прокурорската колегия обаче прие, че този текст е неприложим спрямо случая на Сарафов, тъй като той е назначен с влязло в сила решение от 16 юни 2023 г., което не може да бъде засегнато от последвалите законови промени.

Предистория