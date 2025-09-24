НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ПРОВАЛ: Парламентът не събра кворум

          0
          65
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Днешното пленарно заседание на Народното събрание беше закрито преждевременно от председателя Наталия Киселова, след като две последователни проверки показаха липса на необходимия кворум.

          - Реклама -

          Две проверки – два пъти липса на депутати

          Още в началото на заседанието Асен Василев (ПП-ДБ) поиска проверка на кворума заради свое предложение за допълнение на седмичната програма. Проверката показа, че в залата няма достатъчно народни представители и беше дадена 15-минутна почивка.

          ТАЗИ СУТРИН: Защо полицията пази всички входове на Народното събрание? (СНИМКИ) ТАЗИ СУТРИН: Защо полицията пази всички входове на Народното събрание? (СНИМКИ)

          След нея беше направена втора проверка, при която се регистрираха едва 110 депутати – под нужния брой за работа на парламента. В резултат Киселова закри заседанието. Следващото редовно заседание е насрочено за утре от 9:00 ч.

          Приета програма, но напрежение около „Хаяши“

          Преди закриването депутатите успяха да приемат седмичната програма, макар и с остри спорове.

          • Цончо Ганев („Възраждане“) възрази, че не е включено тяхното предложение за временна комисия за проверка на строителството на хотел „Хаяши“ в София и евентуално участие на лица, свързвани с премиера Росен Желязков. „Няма как една жена с професия актриса и той, като дългогодишен държавен служител, да отиде в банката и да тегли 11 млн. лв. кредит“, аргументира се Ганев.
          • Подобно предложение на партия „Величие“ също беше отхвърлено.
          Депутатите излязоха в почивка след едва половин час работа Депутатите излязоха в почивка след едва половин час работа

          Имунитети и законопроекти – без промени

          Отхвърлени бяха и няколко други искания:

          • на Халил Летифов (ДПС – Ново начало) за сваляне имунитета на депутати от „Възраждане“ и ДПС,
          • на Байрам Байрам (ДПС – Ново начало) за включване на ново искане на и.ф. главен прокурор,
          • на Божидар Божанов (ПП-ДБ) за включване на законопроекта за промени в Закона за киберсигурността, свързан с наказателна процедура срещу България.

          Днешното пленарно заседание на Народното събрание беше закрито преждевременно от председателя Наталия Киселова, след като две последователни проверки показаха липса на необходимия кворум.

          - Реклама -

          Две проверки – два пъти липса на депутати

          Още в началото на заседанието Асен Василев (ПП-ДБ) поиска проверка на кворума заради свое предложение за допълнение на седмичната програма. Проверката показа, че в залата няма достатъчно народни представители и беше дадена 15-минутна почивка.

          ТАЗИ СУТРИН: Защо полицията пази всички входове на Народното събрание? (СНИМКИ) ТАЗИ СУТРИН: Защо полицията пази всички входове на Народното събрание? (СНИМКИ)

          След нея беше направена втора проверка, при която се регистрираха едва 110 депутати – под нужния брой за работа на парламента. В резултат Киселова закри заседанието. Следващото редовно заседание е насрочено за утре от 9:00 ч.

          Приета програма, но напрежение около „Хаяши“

          Преди закриването депутатите успяха да приемат седмичната програма, макар и с остри спорове.

          • Цончо Ганев („Възраждане“) възрази, че не е включено тяхното предложение за временна комисия за проверка на строителството на хотел „Хаяши“ в София и евентуално участие на лица, свързвани с премиера Росен Желязков. „Няма как една жена с професия актриса и той, като дългогодишен държавен служител, да отиде в банката и да тегли 11 млн. лв. кредит“, аргументира се Ганев.
          • Подобно предложение на партия „Величие“ също беше отхвърлено.
          Депутатите излязоха в почивка след едва половин час работа Депутатите излязоха в почивка след едва половин час работа

          Имунитети и законопроекти – без промени

          Отхвърлени бяха и няколко други искания:

          • на Халил Летифов (ДПС – Ново начало) за сваляне имунитета на депутати от „Възраждане“ и ДПС,
          • на Байрам Байрам (ДПС – Ново начало) за включване на ново искане на и.ф. главен прокурор,
          • на Божидар Божанов (ПП-ДБ) за включване на законопроекта за промени в Закона за киберсигурността, свързан с наказателна процедура срещу България.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Асен Василев: За „кефа на голямото Д“ са спрени 6 млрд. евро от Европа

          Новинарски Екип -
          Това заяви пред журналисти съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.
          Инциденти

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Новинарски Екип -
          76-годишен велосипедист е починал, след като е бил блъснат от лек автомобил, управляван от 19-годишен водач.
          Политика

          Ивелин Михайлов: Видяхме какво направи Делян Пеевски

          Антония Лазарова -
          Председателят на парламентарната група „Величие“ Ивелин Михайлов изрази остро възмущение от решението на Софийския апелативен съд да остави кмета на

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions