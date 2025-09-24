ПРОВАЛ: Парламентът не събра кворум

Днешното пленарно заседание на Народното събрание беше закрито преждевременно от председателя Наталия Киселова, след като две последователни проверки показаха липса на необходимия кворум.

Две проверки – два пъти липса на депутати

Още в началото на заседанието Асен Василев (ПП-ДБ) поиска проверка на кворума заради свое предложение за допълнение на седмичната програма. Проверката показа, че в залата няма достатъчно народни представители и беше дадена 15-минутна почивка.

След нея беше направена втора проверка, при която се регистрираха едва 110 депутати – под нужния брой за работа на парламента. В резултат Киселова закри заседанието. Следващото редовно заседание е насрочено за утре от 9:00 ч.

Приета програма, но напрежение около „Хаяши“

Преди закриването депутатите успяха да приемат седмичната програма, макар и с остри спорове.

Цончо Ганев („Възраждане“) възрази, че не е включено тяхното предложение за временна комисия за проверка на строителството на хотел „Хаяши“ в София и евентуално участие на лица, свързвани с премиера Росен Желязков . „Няма как една жена с професия актриса и той, като дългогодишен държавен служител, да отиде в банката и да тегли 11 млн. лв. кредит“, аргументира се Ганев.

Имунитети и законопроекти – без промени

Отхвърлени бяха и няколко други искания: