ПРОВАЛ: Парламентът не събра кворум

Днешното пленарно заседание на Народното събрание беше закрито преждевременно от председателя Наталия Киселова, след като две последователни проверки показаха липса на необходимия кворум.
Две проверки – два пъти липса на депутати
Още в началото на заседанието Асен Василев (ПП-ДБ) поиска проверка на кворума заради свое предложение за допълнение на седмичната програма. Проверката показа, че в залата няма достатъчно народни представители и беше дадена 15-минутна почивка.
След нея беше направена втора проверка, при която се регистрираха едва 110 депутати – под нужния брой за работа на парламента. В резултат Киселова закри заседанието. Следващото редовно заседание е насрочено за утре от 9:00 ч.
Приета програма, но напрежение около „Хаяши“
Преди закриването депутатите успяха да приемат седмичната програма, макар и с остри спорове.
Цончо Ганев („Възраждане“) възрази, че не е включено тяхното предложение за временна комисия за проверка на строителството на хотел „Хаяши“ в София и евентуално участие на лица, свързвани с премиера Росен Желязков. „Няма как една жена с професия актриса и той, като дългогодишен държавен служител, да отиде в банката и да тегли 11 млн. лв. кредит“, аргументира се Ганев.
Подобно предложение на партия „Величие“ също беше отхвърлено.
Имунитети и законопроекти – без промени
Отхвърлени бяха и няколко други искания:
на Халил Летифов (ДПС – Ново начало) за сваляне имунитета на депутати от „Възраждане“ и ДПС,
на Байрам Байрам (ДПС – Ново начало) за включване на ново искане на и.ф. главен прокурор,
на Божидар Божанов (ПП-ДБ) за включване на законопроекта за промени в Закона за киберсигурността, свързан с наказателна процедура срещу България.
