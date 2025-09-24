Радев: Япония е наш стратегически партньор

Подписаната през май в Токио Декларация за стратегическо партньорство между България и Япония от президента Румен Радев и японския премиер Шигеру Ишиба открива нови възможности за двустранно сътрудничество. Това стана ясно по време на срещата на държавния глава с Йозо Канеко, парламентарен заместник-министър на отбраната на Япония, която се проведе днес в президентската институция. Участие взе и японският посланик у нас Хисаши Мичигами.

Приоритетни направления в партньорството

Военно обучение и образование – обмен на кадри и курсанти;

– обмен на кадри и курсанти; Управление на кризи и бедствия – обмен на опит и съвместни програми;

– обмен на опит и съвместни програми; Киберсигурност – разработване на общи инициативи;

– разработване на общи инициативи; Отбранителни технологии – съвместно разработване и прилагане на иновации.

Президентът Радев припомни, че в София функционира Център за върхови постижения на НАТО за управление на кризи, който може да служи като платформа за сътрудничество.

Конкретни стъпки

Зам.-министър Канеко съобщи, че курсант от Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ ще бъде поканен за обучение в Япония. Той също припомни, че по време на визитата си през май Радев е бил първият чуждестранен лидер, посетил военновъздушната база „Хякури“.

Общи позиции по глобалната сигурност

Двете страни изразиха безпокойство от влошаващата се международна среда за сигурност и подчертаха необходимостта от още по-тясно партньорство в сферата на отбраната.

Културна и технологична перспектива

Президентът Радев поздрави Япония за успешната подготовка на ЕКСПО Осака 2025 и благодари за възможността България да покаже своите постижения в областта на високите технологии и изкуствения интелект.