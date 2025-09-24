Радев: Япония е наш стратегически партньор

Подписаната през май в Токио Декларация за стратегическо партньорство между България и Япония от президента Румен Радев и японския премиер Шигеру Ишиба открива нови възможности за двустранно сътрудничество. Това стана ясно по време на срещата на държавния глава с Йозо Канеко, парламентарен заместник-министър на отбраната на Япония, която се проведе днес в президентската институция. Участие взе и японският посланик у нас Хисаши Мичигами.
Приоритетни направления в партньорството
Военно обучение и образование – обмен на кадри и курсанти;
Управление на кризи и бедствия – обмен на опит и съвместни програми;
Киберсигурност – разработване на общи инициативи;
Отбранителни технологии – съвместно разработване и прилагане на иновации.
Президентът Радев припомни, че в София функционира Център за върхови постижения на НАТО за управление на кризи, който може да служи като платформа за сътрудничество.
Конкретни стъпки
Зам.-министър Канеко съобщи, че курсант от Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ ще бъде поканен за обучение в Япония. Той също припомни, че по време на визитата си през май Радев е бил първият чуждестранен лидер, посетил военновъздушната база „Хякури“.
Общи позиции по глобалната сигурност
Двете страни изразиха безпокойство от влошаващата се международна среда за сигурност и подчертаха необходимостта от още по-тясно партньорство в сферата на отбраната.
Културна и технологична перспектива
Президентът Радев поздрави Япония за успешната подготовка на ЕКСПО Осака 2025 и благодари за възможността България да покаже своите постижения в областта на високите технологии и изкуствения интелект.
Важното е срещите да са с министри на отбраната! По пътищата ни военни камиони, украински тирове с боеприпаси! Накъдето и да тръгнеш, мирише на война! Дотам ни докарахте с това НАТО.Всички сте еднакви!
Точен
Можеше да наемем японци да оправят БДЖ-то ни, но тиквите и прасетата искаха да рупат от железниците и сега ги подаряват!
Мунчо и бизнесмен ще го играе?
Georgi Petrov МИ ДА…
Georgi Petrov А ти, смешко, ти като като какъв го играеш ? Като господин НИКОЙ !!!
Радев е президент с два мандата, политик с най-висок рейтинг в България !
Georgi Petrov, ти си трол с остър умствен дефицит! Да троли в полза на тези, които те докараха икономически до там, че да пишеш глупости за стинки… ей тва не го разбирам. Трябва да си много тъпо парче!
Georgi Petrov Когато си учил много, можеш всичко!
Всички са ни стратегически партньори. Днес Япония, вчера Америка и Израел. За онзи ден не си спомням, кой беше, защото утре ще изникне нов. Пак стратегически.