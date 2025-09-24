НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Ръководните фактори във футбола обсъждат Мондиал с 64 отбора?

          Срещата се проведе в Ню Йорк

          0
          25
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Президентът на ФИФА Джани Инфантино се срещна в Ню Йорк с колегата си начело на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес и шефовете на три южноамерикански федерации, за да бъде обсъдено Световно първенство с 64 отбора.

          - Реклама -

          Предложението от КОНМЕБОЛ за увеличаване броя тимове дойде първоначално през март от делегат от Уругвай.

          Вчера обаче концепцията за първи път беше представена пред Инфантино, като на срещата, освен Домингес, бяха още президентите на федерациите на Аржентина и Уругвай, както и лидерите на Парагвай и Уругвай съответно Сантяго Пеня и Яманду Орси.

          За първи път от изданието през 1998-а Мондиал 2026 ще се проведе с 48 отбора вместо с традиционните 32.

          Световното през 2030 ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко, като ще има и мачове в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Ако ФИФА одобри идеята за 64 отбора, това ще означава и рекордни 128 срещи.

          По-рано тази година, президентът на УЕФА Александър Чеферин окачестви идеята за Мондиал с 64 тима като „лоша“.

          Президентът на ФИФА Джани Инфантино се срещна в Ню Йорк с колегата си начело на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес и шефовете на три южноамерикански федерации, за да бъде обсъдено Световно първенство с 64 отбора.

          - Реклама -

          Предложението от КОНМЕБОЛ за увеличаване броя тимове дойде първоначално през март от делегат от Уругвай.

          Вчера обаче концепцията за първи път беше представена пред Инфантино, като на срещата, освен Домингес, бяха още президентите на федерациите на Аржентина и Уругвай, както и лидерите на Парагвай и Уругвай съответно Сантяго Пеня и Яманду Орси.

          За първи път от изданието през 1998-а Мондиал 2026 ще се проведе с 48 отбора вместо с традиционните 32.

          Световното през 2030 ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко, като ще има и мачове в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Ако ФИФА одобри идеята за 64 отбора, това ще означава и рекордни 128 срещи.

          По-рано тази година, президентът на УЕФА Александър Чеферин окачестви идеята за Мондиал с 64 тима като „лоша“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Георги Иванов: Сметнахме, че Александър Димитров заслужи мястото да води националния отбор

          Николай Минчев -
          Александър Димитров е новият национален селекционер на България. Това стана ясно след заседанието на Изпълнителния комитет на БФС. Тодор Янчев поема младежите, които досега...
          Футбол

          Ясен е новият наставник на ЦСКА!?

          Николай Минчев -
          Христо Янев ще бъде новият треньор на ЦСКА, съобщават няколко независими източника. Той вече е пристигнал на клубната база в Панчарево, където всичко по...
          Футбол

          Победната серия на Милан продължава след лесен успех над Лече

          Николай Минчев -
          Милан достигна осминафиналите в турнира за Купата на Италия, след като надви Лече с класическото 3:0 на собствен терен. Срещата до голяма степен загуби...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions