НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Реал Мадрид е 6 от 6 – Вини се съвзе, Мастантуоно с дебютен гол, нови два на Мбапе

          Бивш нападател на ЦСКА игра срещу „кралете“

          0
          3
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Реал Мадрид победи комфортно Леванте с 4:1 като гост на „Сиутат де Валенсия“ в мач от междинния шести кръг на Ла Лига. „Лос бланкос“ влизат в Дерби Мадриленьо с Атлетико като лидери в класирането с пълен актив от 18 точки. Леванте се намира на 16-ата позиция с едва четири.

          - Реклама -

          Винисиус игра силно и вкара с външен фалц, след което асистира за дебютния гол на Франко Мастантуоно. Килиан Мбапе добави нови два гола на сметката си. За „лос гранотас“ вкара откритието на сезона Ета Ейонг, а бившият нападател на ЦСКА Годуин Коялипу се появи в игра в 73-ата минута.

          Леванте бе много близо до гол в четвъртата минута – защитата на Реал се пропука, а Иван Ромеро отблизо стреля неточно. Четири минути след това хубав удар на Мастантуоно мина встрани от вратата на Леванте. „Жабчетата“ имаха шанс и в 13-ата минута, когато Адри засече центриране от корнер, но топката мина на сантиметри покрай вратата на Куртоа.

          В 17-ата минута Реал Мадрид изпълни заучено корнер, Федерико Валверде намери Дани Себайос, а неговият удар от дистанция мина встрани. В 22-рата минута Винисиус стреля отдалеч, Матю Раян спаси, а Мастантуоно от непосредствена близост уцели напречната греда на празна врата. В 23-ата минута Раян отрази и далечен удар на Валверде.

          В 28-ата минута натискът на „лос бланкос“ даде резултат и отборът на Чаби Алонсо излезе напред в резултата. Реал Мадрид отрганизира продължителна атака, при която Феде Валверде намери Винисиус отдясно в наказателното поле, бразилецът стреля с външен фалц и прати топката неспасяемо в мрежата за 0:1.

          В 38-ата минута гостите от столицата стигнаха и до второ попадение. Реал направи бърза контраатака, Винисиус пусна перфектен извеждащ пас за Франко Мастантуоно, той стреля с по-неудобния си десен крак и заби топката неспасяемо в близкия горен ляв ъгъл. До края на първата част Вини изпусна две положения.

          Леванте намали изоставането си в 54-ата минута. Карлос Алварес отне топката в средата на терена от Алваро Карерас, пусна пас надясно за Иван Ромеро, който центрира успоредно, Ета Ейонг зае перфектна позиция и отблизо с глава прати топката в мрежата на Тибо Куртоа за 1:2.

          Реал Мадрид не позволи на Леванте да мечтае дълго, че може да стигне до точката и в 64-ата минута си върна аванса от две попадения. Килиан Мбапе влезе в наказателното поле, бе спънат от капитана на „лос гранотас“ Унай Елгесабал и получи дузпа. Именно Мбапе стреля и с изпълнение тип „Паненка“ покачи на 3:1 за гостите.

          Само три минути по-късно, в 67-ата, Реал вкара и четвърти гол. Арда Гюлер даде изящен извеждащ пас на Мбапе, той подмина Матю Раян и на празна врата се разписа за 4:1. До края на мача темпото закономерно спадна, Реал Мадрид спести сили, но чрез Джуд Белингам и Винисиус имаше положения да вкара за пети път, но ги пропусна.

          Реал Мадрид победи комфортно Леванте с 4:1 като гост на „Сиутат де Валенсия“ в мач от междинния шести кръг на Ла Лига. „Лос бланкос“ влизат в Дерби Мадриленьо с Атлетико като лидери в класирането с пълен актив от 18 точки. Леванте се намира на 16-ата позиция с едва четири.

          - Реклама -

          Винисиус игра силно и вкара с външен фалц, след което асистира за дебютния гол на Франко Мастантуоно. Килиан Мбапе добави нови два гола на сметката си. За „лос гранотас“ вкара откритието на сезона Ета Ейонг, а бившият нападател на ЦСКА Годуин Коялипу се появи в игра в 73-ата минута.

          Леванте бе много близо до гол в четвъртата минута – защитата на Реал се пропука, а Иван Ромеро отблизо стреля неточно. Четири минути след това хубав удар на Мастантуоно мина встрани от вратата на Леванте. „Жабчетата“ имаха шанс и в 13-ата минута, когато Адри засече центриране от корнер, но топката мина на сантиметри покрай вратата на Куртоа.

          В 17-ата минута Реал Мадрид изпълни заучено корнер, Федерико Валверде намери Дани Себайос, а неговият удар от дистанция мина встрани. В 22-рата минута Винисиус стреля отдалеч, Матю Раян спаси, а Мастантуоно от непосредствена близост уцели напречната греда на празна врата. В 23-ата минута Раян отрази и далечен удар на Валверде.

          В 28-ата минута натискът на „лос бланкос“ даде резултат и отборът на Чаби Алонсо излезе напред в резултата. Реал Мадрид отрганизира продължителна атака, при която Феде Валверде намери Винисиус отдясно в наказателното поле, бразилецът стреля с външен фалц и прати топката неспасяемо в мрежата за 0:1.

          В 38-ата минута гостите от столицата стигнаха и до второ попадение. Реал направи бърза контраатака, Винисиус пусна перфектен извеждащ пас за Франко Мастантуоно, той стреля с по-неудобния си десен крак и заби топката неспасяемо в близкия горен ляв ъгъл. До края на първата част Вини изпусна две положения.

          Леванте намали изоставането си в 54-ата минута. Карлос Алварес отне топката в средата на терена от Алваро Карерас, пусна пас надясно за Иван Ромеро, който центрира успоредно, Ета Ейонг зае перфектна позиция и отблизо с глава прати топката в мрежата на Тибо Куртоа за 1:2.

          Реал Мадрид не позволи на Леванте да мечтае дълго, че може да стигне до точката и в 64-ата минута си върна аванса от две попадения. Килиан Мбапе влезе в наказателното поле, бе спънат от капитана на „лос гранотас“ Унай Елгесабал и получи дузпа. Именно Мбапе стреля и с изпълнение тип „Паненка“ покачи на 3:1 за гостите.

          Само три минути по-късно, в 67-ата, Реал вкара и четвърти гол. Арда Гюлер даде изящен извеждащ пас на Мбапе, той подмина Матю Раян и на празна врата се разписа за 4:1. До края на мача темпото закономерно спадна, Реал Мадрид спести сили, но чрез Джуд Белингам и Винисиус имаше положения да вкара за пети път, но ги пропусна.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Виляреал си тръгна с трите точки и от „Рамон Санчес Писхуан“

          Станимир Бакалов -
          Виляреал победи Севиля като гост с 2:1 в двубой от шестия кръг на Ла Лига. Гостите поведоха в резултата в 17-ата минута, когато Танитолува Олувасеи...
          Спорт

          Еспаньол показа характер до последните секунди и остана непобеден у дома

          Станимир Бакалов -
          Еспаньол и Валенсия завършиха 2:2  в атрактивен мач от 6-тия кръг на Ла Лига. Гостите повеждаха на два пъти, но каталунският тим показа характер...
          Спорт

          Атлетик Билбао не успя да пречупи последния в Ла Лига

          Станимир Бакалов -
          Отборите на Атлетик Билбао и Жирона, които са в серия на лоши резултати, направиха атрактивно 1:1 в среща от шестия кръг на Ла Лига....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions