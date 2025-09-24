Реал Мадрид е 6 от 6 – Вини се съвзе, Мастантуоно с дебютен гол, нови два на Мбапе

Реал Мадрид победи комфортно Леванте с 4:1 като гост на „Сиутат де Валенсия“ в мач от междинния шести кръг на Ла Лига. „Лос бланкос“ влизат в Дерби Мадриленьо с Атлетико като лидери в класирането с пълен актив от 18 точки. Леванте се намира на 16-ата позиция с едва четири.

Винисиус игра силно и вкара с външен фалц, след което асистира за дебютния гол на Франко Мастантуоно. Килиан Мбапе добави нови два гола на сметката си. За „лос гранотас“ вкара откритието на сезона Ета Ейонг, а бившият нападател на ЦСКА Годуин Коялипу се появи в игра в 73-ата минута.

Леванте бе много близо до гол в четвъртата минута – защитата на Реал се пропука, а Иван Ромеро отблизо стреля неточно. Четири минути след това хубав удар на Мастантуоно мина встрани от вратата на Леванте. „Жабчетата“ имаха шанс и в 13-ата минута, когато Адри засече центриране от корнер, но топката мина на сантиметри покрай вратата на Куртоа.

В 17-ата минута Реал Мадрид изпълни заучено корнер, Федерико Валверде намери Дани Себайос, а неговият удар от дистанция мина встрани. В 22-рата минута Винисиус стреля отдалеч, Матю Раян спаси, а Мастантуоно от непосредствена близост уцели напречната греда на празна врата. В 23-ата минута Раян отрази и далечен удар на Валверде.

В 28-ата минута натискът на „лос бланкос“ даде резултат и отборът на Чаби Алонсо излезе напред в резултата. Реал Мадрид отрганизира продължителна атака, при която Феде Валверде намери Винисиус отдясно в наказателното поле, бразилецът стреля с външен фалц и прати топката неспасяемо в мрежата за 0:1.

В 38-ата минута гостите от столицата стигнаха и до второ попадение. Реал направи бърза контраатака, Винисиус пусна перфектен извеждащ пас за Франко Мастантуоно, той стреля с по-неудобния си десен крак и заби топката неспасяемо в близкия горен ляв ъгъл. До края на първата част Вини изпусна две положения.

Леванте намали изоставането си в 54-ата минута. Карлос Алварес отне топката в средата на терена от Алваро Карерас, пусна пас надясно за Иван Ромеро, който центрира успоредно, Ета Ейонг зае перфектна позиция и отблизо с глава прати топката в мрежата на Тибо Куртоа за 1:2.

Реал Мадрид не позволи на Леванте да мечтае дълго, че може да стигне до точката и в 64-ата минута си върна аванса от две попадения. Килиан Мбапе влезе в наказателното поле, бе спънат от капитана на „лос гранотас“ Унай Елгесабал и получи дузпа. Именно Мбапе стреля и с изпълнение тип „Паненка“ покачи на 3:1 за гостите.

Само три минути по-късно, в 67-ата, Реал вкара и четвърти гол. Арда Гюлер даде изящен извеждащ пас на Мбапе, той подмина Матю Раян и на празна врата се разписа за 4:1. До края на мача темпото закономерно спадна, Реал Мадрид спести сили, но чрез Джуд Белингам и Винисиус имаше положения да вкара за пети път, но ги пропусна.