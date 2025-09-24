Република Сръбска даде зелена светлина за президентските избори през ноември

Парламентът на Република Сръбска – сръбският ентитет в Босна и Херцеговина – оттегли възражението си срещу провеждането на президентски избори. Вотът е насрочен за 23 ноември и ще определи наследника на Милорад Додик.

- Реклама -

Контекст: отстраняването на Додик

Милорад Додик бе отстранен от поста и лишен от право да участва в политиката за шест години .

бе . Причината – отказът му да изпълнява решенията на върховния представител на международната общност Кристиан Шмид.

През февруари Съдът на БиХ го осъди, след като Додик многократно подкопаваше институциите и дори заплашваше с отцепване на Република Сръбска.

Досега той настояваше парламентът да блокира изборите и заявяваше, че ще остане на поста си въпреки забраната.

Решението на парламента

В приетия текст се подчертава, че политическите партии сами трябва да решат дали ще участват във вота, с което отпада последната институционална пречка пред изборите.

Така, след седмици на напрежение, се отваря път за редовното провеждане на изборния процес в Република Сръбска.