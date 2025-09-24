Режимът на Вучич с „инициатива“ за нов ГКПП хвърля прах в очите на България

Режимът на Александър Вучич продължава да използва чувствителни теми за пропагандни цели, създавайки илюзия за активност без реални резултати. Последният пример е „новината“ на Радио-телевизия Сърбия за инициатива за откриване на нов граничен пункт между Сърбия и България при Петачинци.

- Реклама -

На думи това изглежда като стъпка към улесняване на живота на хората от Цариброд и Пирот, но на практика проблемът с преминаването на границата е изоставен с години.

Официалната версия

Сръбските власти представят идеята като начин за:

улесняване на гражданите и бизнеса;

засилване на туристическия поток;

стимулиране на трансграничното сътрудничество и икономическото развитие на региона.

Реалността за местните

Зад официалните изявления стои добре познат проблем за българите в Западните покрайнини.

Калотина е основната точка за преминаване, но условията там са тежки.

е основната точка за преминаване, но условията там са тежки. Много местни са принудени да работят в България, тъй като София и околните общини са естествена посока за заетост .

. Всяка сутрин стотици души тръгват към Драгоман и София , а вечер се връщат обратно.

, а вечер се връщат обратно. През лятото задръстванията водят до часове чакане и закъснения за работа.

Стар проблем, без решение

От години се обсъждат две опции:

Реорганизация на движението на Калотина, с отделна лента за царибродчани, за да не попадат в международния трафик. Изграждане на нов граничен пункт при Петачинци.

Местните жители настояват категорично за промяна, а темата редовно присъства на двустранни срещи между Сърбия и България. Въпреки това решение все още няма.

Защо няма напредък?

Причината е очевидна – Белград умишлено отлага.

Нов пункт би улеснил масовото придвижване на работна сила от Пирот и Цариброд към България.

Там заплатите са значително по-високи, което противоречи на официалната теза на Вучич, че „България е изостанала от Сърбия“ и че членството в ЕС не е доказателство за успех.

Повтарящ се сценарий

Подобни инициативи вече са били обявявани. Обичайно темата заглъхва всяко лято и проблемът остава нерешен.

След влизането на България в Шенген, трафикът през Калотина действително намаля, освен през летните месеци, когато турските гастарбайтери пътуват транзитно. Но за местните жители, които ежедневно пресичат границата, трудностите остават.

Скептични очаквания

На този фон инициативата за Петачинци изглежда повече като повторение на стар сценарий, отколкото като реална промяна. Очакванията сред хората остават песимистични – че Белград отново ще премине в режим на протакане, ако изобщо е излизал от него.

Заключение: Вучич използва темата за граничния пункт като инструмент за вътрешна пропаганда, вместо като реално решение на дългогодишен проблем за хората в Западните покрайнини.