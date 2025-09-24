НА ЖИВО
          Футбол

          Резултати от Карабао Къп

          Поредна късна победа за Ливърпул, успехи постигнаха още Челси, Брайтън и Фулъм

          Снимка: www.facebook.com/TheCarabaoCup
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Барнзли – Брайтън 0:6

          Бърнли – Кардиф 1:2

          Фулъм – Кеймбридж Юнайтед 1:0

          Линкълн – Челси 1:2

          Уигън – Уикъмб 0:2

          Уулвърхямптън – Евертън 2:0

          Рексъм – Рединг 2:0

          Ливърпул – Саутхямптън 2:1

          Спорт

          Виляреал си тръгна с трите точки и от „Рамон Санчес Писхуан“

          Станимир Бакалов -
          Виляреал победи Севиля като гост с 2:1 в двубой от шестия кръг на Ла Лига. Гостите поведоха в резултата в 17-ата минута, когато Танитолува Олувасеи...
          Спорт

          Реал Мадрид е 6 от 6 – Вини се съвзе, Мастантуоно с дебютен гол, нови два на Мбапе

          Станимир Бакалов -
          Реал Мадрид победи комфортно Леванте с 4:1 като гост на „Сиутат де Валенсия“ в мач от междинния шести кръг на Ла Лига. „Лос бланкос“...
          Спорт

          Еспаньол показа характер до последните секунди и остана непобеден у дома

          Станимир Бакалов -
          Еспаньол и Валенсия завършиха 2:2  в атрактивен мач от 6-тия кръг на Ла Лига. Гостите повеждаха на два пъти, но каталунският тим показа характер...

