Резултати от Карабао Къп

Барнзли – Брайтън 0:6
Бърнли – Кардиф 1:2
Фулъм – Кеймбридж Юнайтед 1:0
Линкълн – Челси 1:2
Уигън – Уикъмб 0:2
Уулвърхямптън – Евертън 2:0
Рексъм – Рединг 2:0
Ливърпул – Саутхямптън 2:1
Поредна късна победа за Ливърпул, успехи постигнаха още Челси, Брайтън и Фулъм
