Росен Желязков: Каспийската зелена енергия ще бъде нов източник за Европа и България

Зелената енергия, генерирана в Каспийския район, ще е още един източник на електрическа енергия за Европа, включително и за България. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев в Ню Йорк в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. В срещата участваха и външният министър Георг Георгиев, както и енергийният министър Жечо Станков.

Желязков подчерта нарастващото значение на диверсификацията на източниците на електроенергия и природен газ.

„Говорихме много конкретно за доставката на зелена енергия от Каспийския район – 6 гигавата от Азербайджан. Заедно с другите страни от Каспийския басейн – Казахстан и Туркменистан – възможностите нарастват до 10 гигавата. Затова изграждането на кабел под Черно море, но и на кабели, които ангажират Грузия, Армения, през Турция, става все по-реалистично“, посочи премиерът.

По време на разговора между двамата лидери е обсъден и потенциалът на Балкански поток, както и включването на Южния газов коридор за разширяване на доставките на азерски газ за Европа.

„България е важен коридор и затова ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата вертикална и хоризонтална инфраструктура“, заяви Желязков.

Относно въпроса дали е застрашено второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост заради искането на „Обнови Европа“ към Европейската комисия, премиерът заяви:

„Аргументите внимателно ще бъдат разгледани. Ние като правителство, разбира се, не сме щраус, който ще си зарови главата в пясъка. Винаги, когато голяма политическа група от Европейския парламент се обръща към Европейската комисия с конкретни искания, трябва да обърнем необходимото внимание.“

Той бе категоричен, че правителството никога и по никакъв повод не си е позволявало намеса в работата на независимия български съд.