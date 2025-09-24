Росен Желязков: Каспийската зелена енергия ще бъде нов източник за Европа и България

Зелената енергия, генерирана в Каспийския район, ще е още един източник на електрическа енергия за Европа, включително и за България. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев в Ню Йорк в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. В срещата участваха и външният министър Георг Георгиев, както и енергийният министър Жечо Станков.
Желязков подчерта нарастващото значение на диверсификацията на източниците на електроенергия и природен газ.
По време на разговора между двамата лидери е обсъден и потенциалът на Балкански поток, както и включването на Южния газов коридор за разширяване на доставките на азерски газ за Европа.
Относно въпроса дали е застрашено второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост заради искането на „Обнови Европа“ към Европейската комисия, премиерът заяви:
Той бе категоричен, че правителството никога и по никакъв повод не си е позволявало намеса в работата на независимия български съд.
Кънти и Дрънка!
Тенекиени Звуци!
Зелената енергия
беше в Белене, Козлодуй и ПАВЕЦ! Но тя Лекинко и Много Нагло се Превърна- Трампи се за Зелени… Гущери!
Абе, к^ва е тая „зелена енергия“? Че има зелено,има, ама то е вътре, в нечии черепни кутии!?!😂👌😊
За БалХария ли говори премиера?
Всичко на приказки е идеално, само гдето Каспийската зелена енергия е в нищожно количество, а руската по всичко личи че може и да не допълни Каспийската.
Бълхар такъв…..
Защо в тая колониална кочина няма един Хан Крум…..и да реже ,реже до кокал .
Глуппсти
бълХаря се изсра!!
Роско Водопада
Хитлер се напълва като за последно.
Ти разбираш ли за какво говориш?
ха ха те румънците я видяха.