НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Рубио към Лавров: Спрете убийствата в Украйна

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американският държавен секретар Марко Рубио отправи остър призив към руския си колега Сергей Лавров за прекратяване на военните действия в Украйна.

          „Рубио повтори призива на президента Доналд Тръмп за край на убийствата и за необходимостта Москва да предприеме смислени стъпки към трайно решение на руско-украинската война,“ заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

          - Реклама -

          Обрат в позицията на Тръмп

          Изявлението дойде ден след като Володимир Зеленски похвали Тръмп за новата му позиция – че Украйна може не само да си върне всички окупирани територии, но дори и да разшири границите си. Това е рязък завой, след като по-рано тази година Тръмп търсеше директни преговори с Владимир Путин и изключваше членство на Украйна в НАТО.

          Съмнения в НАТО и предупреждение за Молдова

          В речта си пред Общото събрание на ООН Зеленски постави под въпрос надеждността на западните институции:

          „Защото международните институции са твърде слаби, това безумие продължава. Дори част от дългогодишен военен алианс да не означава автоматично сигурност.“

          Украинският президент предупреди, че Европа не може да си позволи да изгуби стратегически важна Молдова в орбитата на Москва:

          „Русия се опитва да направи с Молдова това, което Иран направи с Ливан… Вече загубихме Грузия в Европа, а от години Беларус върви към зависимост от Русия. Европа не може да си позволи да изгуби и Молдова.“

          Ново ниво във въоръжаването

          Зеленски алармира и за възхода на автономните дронове и изкуствения интелект във военната надпревара:

          „Живеем в най-разрушителната надпревара във въоръжаването в историята, защото този път тя включва изкуствен интелект.“

          Той подчерта, че Украйна няма гигантски ракети като диктаторските режими, но има собствени разработки:

          „Украйна няма онези огромни ракети, които диктаторите обичат да показват на парадите си, но имаме дронове, които могат да летят на 2 000 – 3 000 километра. Нямахме избор освен да ги създадем, за да защитим правото си на живот.“

          Зеленски заключи, че единствените реални гаранции за сигурност са „приятели и оръжия“.

          Американският държавен секретар Марко Рубио отправи остър призив към руския си колега Сергей Лавров за прекратяване на военните действия в Украйна.

          „Рубио повтори призива на президента Доналд Тръмп за край на убийствата и за необходимостта Москва да предприеме смислени стъпки към трайно решение на руско-украинската война,“ заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

          - Реклама -

          Обрат в позицията на Тръмп

          Изявлението дойде ден след като Володимир Зеленски похвали Тръмп за новата му позиция – че Украйна може не само да си върне всички окупирани територии, но дори и да разшири границите си. Това е рязък завой, след като по-рано тази година Тръмп търсеше директни преговори с Владимир Путин и изключваше членство на Украйна в НАТО.

          Съмнения в НАТО и предупреждение за Молдова

          В речта си пред Общото събрание на ООН Зеленски постави под въпрос надеждността на западните институции:

          „Защото международните институции са твърде слаби, това безумие продължава. Дори част от дългогодишен военен алианс да не означава автоматично сигурност.“

          Украинският президент предупреди, че Европа не може да си позволи да изгуби стратегически важна Молдова в орбитата на Москва:

          „Русия се опитва да направи с Молдова това, което Иран направи с Ливан… Вече загубихме Грузия в Европа, а от години Беларус върви към зависимост от Русия. Европа не може да си позволи да изгуби и Молдова.“

          Ново ниво във въоръжаването

          Зеленски алармира и за възхода на автономните дронове и изкуствения интелект във военната надпревара:

          „Живеем в най-разрушителната надпревара във въоръжаването в историята, защото този път тя включва изкуствен интелект.“

          Той подчерта, че Украйна няма гигантски ракети като диктаторските режими, но има собствени разработки:

          „Украйна няма онези огромни ракети, които диктаторите обичат да показват на парадите си, но имаме дронове, които могат да летят на 2 000 – 3 000 километра. Нямахме избор освен да ги създадем, за да защитим правото си на живот.“

          Зеленски заключи, че единствените реални гаранции за сигурност са „приятели и оръжия“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Макрон към иранския президент: Остават само няколко часа за споразумение

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви на иранския си колега Масуд Пезешкиан, че все още е възможно да се постигне споразумение за избягване на ядрените...
          Политика

          Парламентът прави нов опит за работа след срив заради липса на кворум

          Красимир Попов -
          След провала на заседанието в сряда, когато Народното събрание не успя да осигури кворум, днес депутатите ще направят нов опит да започнат работа по...
          Политика

          Макрон приветства промяната в позицията на Тръмп за Украйна

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон приветства „много ясното послание“ на Доналд Тръмп, след като американският президент промени позицията си относно войната в Украйна и заяви,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions