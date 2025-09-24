Рубио към Лавров: Спрете убийствата в Украйна

Американският държавен секретар Марко Рубио отправи остър призив към руския си колега Сергей Лавров за прекратяване на военните действия в Украйна.

„Рубио повтори призива на президента Доналд Тръмп за край на убийствата и за необходимостта Москва да предприеме смислени стъпки към трайно решение на руско-украинската война," заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

Обрат в позицията на Тръмп

Изявлението дойде ден след като Володимир Зеленски похвали Тръмп за новата му позиция – че Украйна може не само да си върне всички окупирани територии, но дори и да разшири границите си. Това е рязък завой, след като по-рано тази година Тръмп търсеше директни преговори с Владимир Путин и изключваше членство на Украйна в НАТО.

Съмнения в НАТО и предупреждение за Молдова

В речта си пред Общото събрание на ООН Зеленски постави под въпрос надеждността на западните институции:

„Защото международните институции са твърде слаби, това безумие продължава. Дори част от дългогодишен военен алианс да не означава автоматично сигурност.“

Украинският президент предупреди, че Европа не може да си позволи да изгуби стратегически важна Молдова в орбитата на Москва:

„Русия се опитва да направи с Молдова това, което Иран направи с Ливан… Вече загубихме Грузия в Европа, а от години Беларус върви към зависимост от Русия. Европа не може да си позволи да изгуби и Молдова.“

Ново ниво във въоръжаването

Зеленски алармира и за възхода на автономните дронове и изкуствения интелект във военната надпревара:

„Живеем в най-разрушителната надпревара във въоръжаването в историята, защото този път тя включва изкуствен интелект.“

Той подчерта, че Украйна няма гигантски ракети като диктаторските режими, но има собствени разработки:

„Украйна няма онези огромни ракети, които диктаторите обичат да показват на парадите си, но имаме дронове, които могат да летят на 2 000 – 3 000 километра. Нямахме избор освен да ги създадем, за да защитим правото си на живот.“

Зеленски заключи, че единствените реални гаранции за сигурност са „приятели и оръжия“.