Рубио към Лавров: Спрете убийствата в Украйна

Американският държавен секретар Марко Рубио отправи остър призив към руския си колега Сергей Лавров за прекратяване на военните действия в Украйна.
Обрат в позицията на Тръмп
Изявлението дойде ден след като Володимир Зеленски похвали Тръмп за новата му позиция – че Украйна може не само да си върне всички окупирани територии, но дори и да разшири границите си. Това е рязък завой, след като по-рано тази година Тръмп търсеше директни преговори с Владимир Путин и изключваше членство на Украйна в НАТО.
Съмнения в НАТО и предупреждение за Молдова
В речта си пред Общото събрание на ООН Зеленски постави под въпрос надеждността на западните институции:
Украинският президент предупреди, че Европа не може да си позволи да изгуби стратегически важна Молдова в орбитата на Москва:
Ново ниво във въоръжаването
Зеленски алармира и за възхода на автономните дронове и изкуствения интелект във военната надпревара:
Той подчерта, че Украйна няма гигантски ракети като диктаторските режими, но има собствени разработки:
Зеленски заключи, че единствените реални гаранции за сигурност са „приятели и оръжия“.
Американският държавен секретар Марко Рубио отправи остър призив към руския си колега Сергей Лавров за прекратяване на военните действия в Украйна.
Обрат в позицията на Тръмп
Изявлението дойде ден след като Володимир Зеленски похвали Тръмп за новата му позиция – че Украйна може не само да си върне всички окупирани територии, но дори и да разшири границите си. Това е рязък завой, след като по-рано тази година Тръмп търсеше директни преговори с Владимир Путин и изключваше членство на Украйна в НАТО.
Съмнения в НАТО и предупреждение за Молдова
В речта си пред Общото събрание на ООН Зеленски постави под въпрос надеждността на западните институции:
Украинският президент предупреди, че Европа не може да си позволи да изгуби стратегически важна Молдова в орбитата на Москва:
Ново ниво във въоръжаването
Зеленски алармира и за възхода на автономните дронове и изкуствения интелект във военната надпревара:
Той подчерта, че Украйна няма гигантски ракети като диктаторските режими, но има собствени разработки:
Зеленски заключи, че единствените реални гаранции за сигурност са „приятели и оръжия“.