      сряда, 24.09.25
          Румен Овчаров: Военните разходи могат да натежат сериозно върху България

          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Контра“ с водещ Страхил Ангелов, Румен Овчаров обсъди темата за цената на войната в Украйна и мястото на България сред страните, които я подкрепят.

          Гостът посочи, че според проучване на Института за световна икономика в Кил от 2023 г. Съединените щати са отделяли около 0,30% от своя БВП за Украйна, Великобритания и Япония – по 0,15%, а България – 0,34%.


          „След това бяха ракетите, бронетранспортьорите и така нататък. Така че ние не само на думи сме сред най-фанатизираните поддръжници на Украйна“, отбеляза Овчаров.


          Той постави и въпроса какво би станало, ако американската помощ се „разпредели“ между останалите страни, като предположи, че тогава процентът на България би нараснал значително.

          Овчаров допълни, че подобен сценарий би бил тежък за страната, и предупреди за рисковете от прекомерни военни разходи.


          „Във Франция вече имаме реален поглед върху това какво се случва, когато харчиш безразборно – и то преди всичко за военни цели“, подчерта той.

