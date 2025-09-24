Румен Овчаров: Военните разходи могат да натежат сериозно върху България

В предаването „Контра“ с водещ Страхил Ангелов, Румен Овчаров обсъди темата за цената на войната в Украйна и мястото на България сред страните, които я подкрепят.

Гостът посочи, че според проучване на Института за световна икономика в Кил от 2023 г. Съединените щати са отделяли около 0,30% от своя БВП за Украйна, Великобритания и Япония – по 0,15%, а България – 0,34%.



„След това бяха ракетите, бронетранспортьорите и така нататък. Така че ние не само на думи сме сред най-фанатизираните поддръжници на Украйна“, отбеляза Овчаров.



Той постави и въпроса какво би станало, ако американската помощ се „разпредели“ между останалите страни, като предположи, че тогава процентът на България би нараснал значително.

Овчаров допълни, че подобен сценарий би бил тежък за страната, и предупреди за рисковете от прекомерни военни разходи.