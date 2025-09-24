НА ЖИВО
          Русия отхвърли твърденията за нарушаване на въздушното пространство на НАТО

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Русия нарече „истерия“ обвиненията, че нейни военни самолети и дронове са навлизали във въздушното пространство на държави от НАТО. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от АФП.

          „Чуваме преувеличена истерия за това, че нашите военни пилоти били нарушавали правила и нахлували във въздушното пространство на някого. Тези твърдения са неоснователни“, каза Песков, като подчерта, че руската авиация „стриктно спазва всички правила за полети“.

          Изявлението дойде ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова съюзниците да свалят руски самолети при евентуално нарушение на въздушната им територия.

          През последните седмици бяха отчетени няколко инцидента:

          • НАТО прихвана три руски МиГ-31 над естонското въздушно пространство във Финския залив.
          • В Дания бяха регистрирани неизвестни дронове, довели до временно затваряне на летището в Копенхаген и отменени полети за хиляди пътници.
          • Подобни дронове проникнаха и в Румъния и Полша, където част от тях бяха свалени от съюзнически сили.

          От НАТО заявиха, че е „прекалено рано“ да се прави директна връзка между случаите в Дания и руските действия в региона.

