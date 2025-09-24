НА ЖИВО
          Съдът реши съдбата на прокурорския син, задържан с 50 кг. марихуана

          Варненският окръжен съд остави в ареста 31-годишния Николай Маджаров, син на прокурора от Апелативна прокуратура – Бургас Валентина Маджарова.

          Той беше задържан на 15 септември при акция на ГДБОП, когато в имот в село Драка, собственост на дядо му, беше разкрита наркоферма. Първоначално се съобщаваше за 50 кг марихуана, но последвалите експертизи потвърдиха, че става дума за 90 растения коноп, както и 336,7 грама готова за употреба марихуана.

          За 100 000 лева: Съветник на президента осъди прокуратурата За 100 000 лева: Съветник на президента осъди прокуратурата

          Още в първите часове разследването беше прехвърлено във Варна, за да се гарантира безпристрастност. Районният съд първоначално задържа Николай Маджаров под стража, а сега и втората инстанция потвърди най-тежката мярка за неотклонение с аргумента, че съществува опасност той да извърши ново престъпление.

          Обвиняемият има предишни криминални регистрации. Срещу него са повдигнати две обвинения – за незаконно отглеждане на растения от рода на конопа и за притежание на високорисково наркотично вещество без разрешително.

          Решението на съда е окончателно.

          - Реклама -

          Политика

          Москва и Техеран ще строят атомни електроцентрали в Иран

          Камелия Григорова -
          Документът бе подписан в Москва от шефа на „Росатом“ Алексей Лихачов и президента на Организацията за атомна енергия на Иран Мохамад Еслами,
          Свят

          Австрия затяга контрола върху оръжията: по-висока възрастова граница

          Новинарски Екип -
          Австрийският парламент прие най-мащабната реформа в закона за оръжията от три десетилетия насам, заяви вътрешният министър Герхард Карнер.
          Общество

          Зафиров: Необходими са 3,7 млрд. лева за спешен ремонт на водопреносната мрежа

          Новинарски Екип -
          3,7 милиарда лева са нужни за най-неотложните дейности по подмяна на остарялата водопреносна мрежа в страната.

