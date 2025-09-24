Съдът реши съдбата на прокурорския син, задържан с 50 кг. марихуана

Варненският окръжен съд остави в ареста 31-годишния Николай Маджаров, син на прокурора от Апелативна прокуратура – Бургас Валентина Маджарова.

Той беше задържан на 15 септември при акция на ГДБОП, когато в имот в село Драка, собственост на дядо му, беше разкрита наркоферма. Първоначално се съобщаваше за 50 кг марихуана, но последвалите експертизи потвърдиха, че става дума за 90 растения коноп, както и 336,7 грама готова за употреба марихуана.

Още в първите часове разследването беше прехвърлено във Варна, за да се гарантира безпристрастност. Районният съд първоначално задържа Николай Маджаров под стража, а сега и втората инстанция потвърди най-тежката мярка за неотклонение с аргумента, че съществува опасност той да извърши ново престъпление.

Обвиняемият има предишни криминални регистрации. Срещу него са повдигнати две обвинения – за незаконно отглеждане на растения от рода на конопа и за притежание на високорисково наркотично вещество без разрешително.

Решението на съда е окончателно.