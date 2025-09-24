Съдия поиска съпругата на Педро Санчес да бъде изправена пред съд

Испанският съдия Хуан Карлос Пейнадо приключи разследването за предполагаема злоупотреба с публични средства от страна на Бегоня Гомес – съпругата на премиера Педро Санчес, и настоя тя да бъде изправена пред съд. Това съобщи Франс прес, позовавайки се на съдебни документи.

Разследването се фокусира върху дейността на нейна асистентка, назначена от канцеларията на премиера. По думите на съдията, освен че е изпълнявала задължения, свързани с протокола и сигурността на Гомес, тя може да е подпомагала и външните ѝ професионални ангажименти като ръководител на магистърска програма в университета „Комплутенсе“ в Мадрид.

Според Пейнадо предварителното лично приятелство между Гомес и асистентката е довело до назначение на позиция, за която се изисква високо доверие, и това може да представлява злоупотреба с публични ресурси. Той поиска и асистентката, както и лицето, което я е наело, да бъдат съдени.

Недостатъчно доказателства сочат за евентуални връзки на Гомес с компании от „Барабес груп“, ръководени от бизнесмен, който е финансирал магистърската програма, свързана с нейното име. Въпреки това съдията смята, че има данни за отклонение в изпълнението на служебните функции.

Бегоня Гомес вече няколко пъти е била изслушвана и отрича обвиненията.

„Асистентката ми единствено е изпращала съобщения от мое име. Никога не ме е подпомагала в професионалните ми задължения“, заяви тя на последното си изслушване на 10 септември.

Съпругата на Санчес е под разследване от април 2024 г. за корупция и търговия с влияние. Тя е заподозряна, че е използвала позицията на премиера, за да получи финансиране, включително от бизнесмена Хуан Карлос Барабес. Решението на съдията не е окончателно и подлежи на обжалване.