„Сам ще платя операцията си“: Депутат от ГЕРБ е със скъсани връзки

Депутатът от ГЕРБ и национал по борбаДаниел Александров обяви, че ще се подложи на операция заради скъсани коленни връзки. Той благодари на Българската федерация по борба за готовността да поеме разходите, но уточни, че ще финансира лечението си сам.
Той допълни, че винаги ще се отзовава на повиквателната за националния отбор, защото я приема като дълг:
