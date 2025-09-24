НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Сам ще платя операцията си“: Депутат от ГЕРБ е със скъсани връзки

          0
          308
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Депутатът от ГЕРБ и национал по борба Даниел Александров обяви, че ще се подложи на операция заради скъсани коленни връзки. Той благодари на Българската федерация по борба за готовността да поеме разходите, но уточни, че ще финансира лечението си сам.

          „Искрено благодаря за проявения жест и подкрепата. За мен това е признание за труда и отдадеността ми на спорта и България. Въпреки това реших операцията да бъде изцяло поета от мен самия. Смятам, че това е най-правилният израз на личната ми отговорност“, написа Александров в пост в социалните мрежи.

          - Реклама -
          Борисов изненада всички: Разгледа производството на „камикадзе дрон“ (ВИДЕО) Борисов изненада всички: Разгледа производството на „камикадзе дрон“ (ВИДЕО)

          Той допълни, че винаги ще се отзовава на повиквателната за националния отбор, защото я приема като дълг:

          „За мен тя е като казармата навремето – чест е да представлявам България и да защитавам нейното име.“

          Депутатът от ГЕРБ и национал по борба Даниел Александров обяви, че ще се подложи на операция заради скъсани коленни връзки. Той благодари на Българската федерация по борба за готовността да поеме разходите, но уточни, че ще финансира лечението си сам.

          „Искрено благодаря за проявения жест и подкрепата. За мен това е признание за труда и отдадеността ми на спорта и България. Въпреки това реших операцията да бъде изцяло поета от мен самия. Смятам, че това е най-правилният израз на личната ми отговорност“, написа Александров в пост в социалните мрежи.

          - Реклама -
          Борисов изненада всички: Разгледа производството на „камикадзе дрон“ (ВИДЕО) Борисов изненада всички: Разгледа производството на „камикадзе дрон“ (ВИДЕО)

          Той допълни, че винаги ще се отзовава на повиквателната за националния отбор, защото я приема като дълг:

          „За мен тя е като казармата навремето – чест е да представлявам България и да защитавам нейното име.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Смразяващи подробности за тройното самоубийство в Сливница, планирано е от месеци

          Никола Павлов -
          На 19 септември Сливница и цяла България бяха разтърсени от ужасяващо тройно самоубийство. Историята на Георги Димитров, съпругата му Нонка и сина им Велислав...
          Политика

          „Възраждане“: Желязков и Георгиев да се откажат от българското си гражданство и да отидат на фронта в Украйна

          Антония Лазарова -
          Депутатът от „Възраждане“ Ангел Георгиев обвини премиера Росен Желязков и Министерството на външните работи в „избирателна дипломация“
          Крими

          52-годишен шофьор с 4,19 промила алкохол задържан в Клисура

          Новинарски Екип -
          Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж за шофиране след употреба на алкохол.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions