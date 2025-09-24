„Сам ще платя операцията си“: Депутат от ГЕРБ е със скъсани връзки

Депутатът от ГЕРБ и национал по борба Даниел Александров обяви, че ще се подложи на операция заради скъсани коленни връзки. Той благодари на Българската федерация по борба за готовността да поеме разходите, но уточни, че ще финансира лечението си сам.

„Искрено благодаря за проявения жест и подкрепата. За мен това е признание за труда и отдадеността ми на спорта и България. Въпреки това реших операцията да бъде изцяло поета от мен самия. Смятам, че това е най-правилният израз на личната ми отговорност", написа Александров в пост в социалните мрежи.

Той допълни, че винаги ще се отзовава на повиквателната за националния отбор, защото я приема като дълг: