НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Самолетът на испански министър претърпя GPS смущения над руския Калининград

          0
          13
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Испански военен самолет, в който пътуваше министърката на отбраната на Испания Маргарита Роблес, тази сутрин претърпя GPS „смущение„, докато летеше над руския анклав Калининград на път за Литва, предаде Ройтерс.

          - Реклама -
          Съдия поиска съпругата на Педро Санчес да бъде изправена пред съд Съдия поиска съпругата на Педро Санчес да бъде изправена пред съд

          Агенцията се позова на съобщение на испанското отбранително ведомство, което потвърди по-ранна информация от агенция Europa Press.

          Очаквайте подробности!

          Испански военен самолет, в който пътуваше министърката на отбраната на Испания Маргарита Роблес, тази сутрин претърпя GPS „смущение„, докато летеше над руския анклав Калининград на път за Литва, предаде Ройтерс.

          - Реклама -
          Съдия поиска съпругата на Педро Санчес да бъде изправена пред съд Съдия поиска съпругата на Педро Санчес да бъде изправена пред съд

          Агенцията се позова на съобщение на испанското отбранително ведомство, което потвърди по-ранна информация от агенция Europa Press.

          Очаквайте подробности!

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Песков: За Украйна ще става по-лошо, ако отказва преговори

          Никола Павлов -
          Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че положението на Украйна на бойното поле „с всеки изминал ден ще става по-лошо“, ако Киев продължава...
          Крими

          Вълна от заплахи срещу училища в Румъния, задържан е 17-годишен

          Новинарски Екип -
          Поредица от заплахи за нападения в училища бяха получени през последните два дни в Букурещ и други градове в Румъния.
          Любопитно

          Натали Трифонова стана майка (СНИМКА)

          Антония Лазарова -
          Преди време водещата беше намекнала, че няма да изберат традиционно българско име, за да подхожда на азиатските корени на фамилията на бащата.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions