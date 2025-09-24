Самолетът на испански министър претърпя GPS смущения над руския Калининград

Испански военен самолет, в който пътуваше министърката на отбраната на Испания Маргарита Роблес, тази сутрин претърпя GPS „смущение„, докато летеше над руския анклав Калининград на път за Литва, предаде Ройтерс.

Агенцията се позова на съобщение на испанското отбранително ведомство, което потвърди по-ранна информация от агенция Europa Press.

Очаквайте подробности!