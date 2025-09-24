НА ЖИВО
          Северна Македония и Гърция обсъдиха нови жп линии, зелени коридори и транспортно сътрудничество

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Изграждането на жп линията по Коридор 10, въвеждането на зелени коридори на граничните пунктове, както и по-ефективният транспорт на стоки и пътници бяха във фокуса на срещите на вицепремиера и министър на транспорта на Северна Македония Александър Николоски с гръцкия министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас, както и със заместник-министъра и депутат Константинос Киранакис.

          Коридор 10 и железопътната свързаност

          Николоски е подчертал, че изграждането на бързата жп линия по Коридор 10 е сред приоритетите на правителството в Скопие. Линията ще свързва гръцките пристанища със Северна Македония, Сърбия и Унгария, създавайки по-добра свързаност за търговия и пътници.

          Зелени ленти и нов граничен пункт

          Сред обсъдените теми е и модернизацията на граничните пунктове чрез създаване на зелени ленти, които да осигурят по-бързо преминаване. Двете страни изразиха удовлетворение от решението за изграждането на новия граничен пункт Маркова Нога, разглеждан като ключова стъпка към по-силно трансгранично сътрудничество.

          Нови жп линии и авиация

          Разгледани са възможности за откриване на нови железопътни линии между двете държави, както и за разширяване на сътрудничеството в авиационния сектор чрез въвеждане на нови авиолинии.

          Икономическо и регионално сътрудничество

          В разговорите е акцентирано върху значението на регионалното партньорство и върху потенциала за засилване на икономическите и търговските връзки чрез съвместни проекти.

          Преди тези разговори Николоски проведе среща и с вицепремиера на Гърция Костис Казидакис, където също беше подчертано значението на по-тясната транспортна и инфраструктурна свързаност между двете страни.

