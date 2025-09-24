СКАНДАЛ! Хванаха Нидал Алгафари в кабинета на Пеевски (СНИМКА)

Този „независим анализатор“ обаче, преди поредното си участие днес в БТВ е засечен на инструктаж в парламента, стая 222А, кабинетът на голямото Дъ. Какво му е наредено да каже, може да чуете в 8 часа сутринта днес пред БТВ. А то е замазване и омаловажаване на поредната свинщина в съдебната система в България, след вчерашното оставяне в ареста на абсолютно невинен човек за назидание на всеки, който се опита да се противопостави на превземащата държавата официална диктатура.