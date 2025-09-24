НА ЖИВО
      сряда, 24.09.25
          СКАНДАЛ! Хванаха Нидал Алгафари в кабинета на Пеевски (СНИМКА)

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Депутатът от „Продължаваме промяната“ Лена Бориславова разобличи представящия се за независим анализатор Нидал Алгафари, който от години обикаля медиите и открито пиарства на ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Алгафари е  засечен на инструктаж в кабинет 222А в парламента, който се ползва от Делян Пеевски.

          Нидал Алгафари с обръщение към Лена Бориславова Нидал Алгафари с обръщение към Лена Бориславова

          Ето какво написа Лена Бориславова:

          „Какво ли не прави един баща за сина си, за да е на топло депутатско кресло. Включително да ходи на инструктаж при главното Дъ и да продаде гласа и душата си в национален ефир.

          Този „независим анализатор“ обаче, преди поредното си участие днес в БТВ е засечен на инструктаж в парламента, стая 222А, кабинетът на голямото Дъ. Какво му е наредено да каже, може да чуете в 8 часа сутринта днес пред БТВ. А то е замазване и омаловажаване на поредната свинщина в съдебната система в България, след вчерашното оставяне в ареста на абсолютно невинен човек за назидание на всеки, който се опита да се противопостави на превземащата държавата официална диктатура.

