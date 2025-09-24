СКАНДАЛ! Хванаха Нидал Алгафари в кабинета на Пеевски (СНИМКА)

Депутатът от „Продължаваме промяната“ Лена Бориславова разобличи представящия се за независим анализатор Нидал Алгафари, който от години обикаля медиите и открито пиарства на ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Алгафари е засечен на инструктаж в кабинет 222А в парламента, който се ползва от Делян Пеевски.
- Реклама -
Ето какво написа Лена Бориславова:
Депутатът от „Продължаваме промяната“ Лена Бориславова разобличи представящия се за независим анализатор Нидал Алгафари, който от години обикаля медиите и открито пиарства на ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Алгафари е засечен на инструктаж в кабинет 222А в парламента, който се ползва от Делян Пеевски.