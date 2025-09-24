НА ЖИВО
          Начало България Крими

          Смразяващи подробности за тройното самоубийство в Сливница, планирано е от месеци

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На 19 септември Сливница и цяла България бяха разтърсени от ужасяващо тройно самоубийство. Историята на Георги Димитров, съпругата му Нонка и сина им Велислав разкрива месеци на подготовка, отчаяние и болка, съобщава „24 часа“.

          Планираният край

          Още в началото на годината 53-годишният Георги Димитров закупил пистолет „Макаров“. Съседи свидетелстват, че мъжът е предупреждавал: „Ако го използвам, жертвите ще са трима“, визирайки себе си, съпругата си и тежко болния им син.

          Два месеца преди трагедията семейството прехвърлило имотите си на роднини и подготвило дома си – изчистен до съвършенство.

          Фаталният ден

          На 19 септември Георги първо посетил дома на 51-годишната Десислава – жена, с която имал лични конфликти. Камери заснели как стреля по нея в челото. След това се прибрал, взел съпругата си и сина си и заедно потеглили към нива край сливнишкото село Гълъбовци и местността Деянова воденица.

          Там Георги застрелял Нонка и Велислав, покрил ги с чаршафи, а накрая отнел живота си. В автомобила полицията открила оръжието и предсмъртно писмо.

          Причината – болестта на сина

          В прощалното видео до близки Георги обяснява, че семейството не издържало на страданието на 26-годишния Велислав, който бил в последен стадий на рак с метастази по цялото тяло.

          „Нямаме друго дете, няма за какво да живеем“, били думите му.

          Оцелялата жертва – Десислава

          Докато семейството слага край на живота си, Десислава остава да лежи повече от два часа с огнестрелна рана в главата пред дома си. По-късно е откарана във ВМА, където лекарите извадили куршума.

          „Днес аз не съм Велислав, не съм и майка му, нито баща му, аз съм човекът от другия край на пистолета им – Десислава. Жена с невероятна воля за живот“, написа във „Фейсбук“ Христо Миленов, близък на пострадалата.

          Според близки състоянието ѝ е стабилно, но пораженията върху мозъка ѝ са сериозни.

          Общество, разделено между съчувствие и осъждане

          Трагедията предизвика лавина от реакции. Част от хората осъждат действията на Георги Димитров, а други изразяват разбиране към отчаянието на родители, гледащи как детето им умира в мъки.

          Роднините на семейството остават в шок и болка, изправени пред невъобразимата загуба и тежкото наследство на трагедията.

