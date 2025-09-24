НА ЖИВО
          - Реклама -
          Снайперистка атака срещу офис на ICE в Далас: двама убити и един тежко ранен

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Двама души бяха убити, а един тежко ранен при нападение срещу офис на имиграционната служба ICE (Immigration and Customs Enforcement) в Далас, щата Тексас.

          Според информация на Министерството на вътрешната сигурност (DHS), нападателят е открил „безразборен огън“ от покрива на съседна сграда по сградата на ICE и по ван в зоната за транспортиране на задържани. Впоследствие той е починал от самопричинена огнестрелна рана.

          Разследване и мотиви

          ФБР пое разследването, като се проверяват мотивите на стрелеца. Специалният агент Джо Ротрок съобщи, че „първоначалните доказателства показват, че намерените куршуми носят анти-ICE послания“.

          Директорът на ФБР Каш Пател публикува в мрежата X снимка на пет неизстреляни куршума, като на един от тях било изписано „ANTI-ICE“. Той определи случая като:

          „Отвратителна, политически мотивирана атака срещу правоприлагащите органи.“

          Жертвите

          При стрелбата са загинали двама задържани мигранти, а трети е в критично състояние. Нападателят е насочил огъня си не само към сградата, но и към служебен бус в зоната за транспортиране.

          Контекст

          Атаката идва на фона на политиката на президента Доналд Тръмп за масови депортации на нелегални мигранти, която често поставя ICE в центъра на обществени и политически напрежения. Съоръжението в Далас е междинен център, където се обработват задържани преди прехвърлянето им в дългосрочни лагери.

