Снайперистка атака срещу офис на ICE в Далас: двама убити и един тежко ранен

Двама души бяха убити, а един тежко ранен при нападение срещу офис на имиграционната служба ICE (Immigration and Customs Enforcement) в Далас, щата Тексас.

Според информация на Министерството на вътрешната сигурност (DHS), нападателят е открил „безразборен огън“ от покрива на съседна сграда по сградата на ICE и по ван в зоната за транспортиране на задържани. Впоследствие той е починал от самопричинена огнестрелна рана.

Разследване и мотиви

ФБР пое разследването, като се проверяват мотивите на стрелеца. Специалният агент Джо Ротрок съобщи, че „първоначалните доказателства показват, че намерените куршуми носят анти-ICE послания“.

Директорът на ФБР Каш Пател публикува в мрежата X снимка на пет неизстреляни куршума, като на един от тях било изписано „ANTI-ICE“. Той определи случая като:

„Отвратителна, политически мотивирана атака срещу правоприлагащите органи.“

Жертвите

При стрелбата са загинали двама задържани мигранти, а трети е в критично състояние. Нападателят е насочил огъня си не само към сградата, но и към служебен бус в зоната за транспортиране.

Контекст

Атаката идва на фона на политиката на президента Доналд Тръмп за масови депортации на нелегални мигранти, която често поставя ICE в центъра на обществени и политически напрежения. Съоръжението в Далас е междинен център, където се обработват задържани преди прехвърлянето им в дългосрочни лагери.