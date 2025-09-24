София готви промени в правилата за паркиране – по-високи цени и зони и в неделя

Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общински съветници от групата на ПП–ДБ, внесе доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в столицата. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.
Предложенията са базирани на анкета сред 22 230 граждани от всички райони на града.
Основни изводи от допитването:
- Най-сериозният проблем е липсата на паркоместа, което принуждава шофьорите да обикалят дълго или да паркират далеч от домовете си.
- Почти 50% от участниците подкрепят въвеждане на платена зона в „Банишора“, южните квартали до бул. „Тодор Каблешков“, както и в „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“ и „Изгрев“.
- В вече съществуващи зелени подзони („Център“, „Оборище“, „Иван Вазов“, „Лозенец“ и др.) има желание за повишаване на цената, за да се намали натоварването.
- Живеещи в синя зона настояват тя да работи и в неделя.
- 80% от запитаните смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.
Основни предложения в доклада:
- Разширяване на зелената зона в южни и натоварени райони: „Банишора“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изгрев“, „Изток“.
- Превръщане на част от зелените подзони в сини.
- Уеднаквяване на работното време на зоните: от 08:30 до 20:30 часа, включително работа на синята зона в неделя.
- Премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой: до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона.
- Актуализация на цените (за първи път от 2012 г.):
- Синя зона – 4 лв./час
- Зелена зона – 2 лв./час
- Ново разпределение на приходите от паркиране:
- Част от средствата ще остават в Столична община за инвестиции в паркинги, тротоари и инфраструктура.
- Останалата част – в Центъра за градска мобилност.