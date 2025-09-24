НА ЖИВО
          София готви промени в правилата за паркиране – по-високи цени и зони и в неделя

          Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общински съветници от групата на ПП–ДБ, внесе доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в столицата. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

          Предложенията са базирани на анкета сред 22 230 граждани от всички райони на града.

          Основни изводи от допитването:

          • Най-сериозният проблем е липсата на паркоместа, което принуждава шофьорите да обикалят дълго или да паркират далеч от домовете си.
          • Почти 50% от участниците подкрепят въвеждане на платена зона в „Банишора“, южните квартали до бул. „Тодор Каблешков“, както и в „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“ и „Изгрев“.
          • В вече съществуващи зелени подзони („Център“, „Оборище“, „Иван Вазов“, „Лозенец“ и др.) има желание за повишаване на цената, за да се намали натоварването.
          • Живеещи в синя зона настояват тя да работи и в неделя.
          • 80% от запитаните смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.

          Основни предложения в доклада:

          • Разширяване на зелената зона в южни и натоварени райони: „Банишора“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изгрев“, „Изток“.
          • Превръщане на част от зелените подзони в сини.
          • Уеднаквяване на работното време на зоните: от 08:30 до 20:30 часа, включително работа на синята зона в неделя.
          • Премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой: до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона.
          • Актуализация на цените (за първи път от 2012 г.):
            • Синя зона – 4 лв./час
            • Зелена зона – 2 лв./час
          • Ново разпределение на приходите от паркиране:
            • Част от средствата ще остават в Столична община за инвестиции в паркинги, тротоари и инфраструктура.
            • Останалата част – в Центъра за градска мобилност.

