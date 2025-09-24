София готви промени в правилата за паркиране – по-високи цени и зони и в неделя

Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общински съветници от групата на ПП–ДБ, внесе доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в столицата. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

- Реклама -

Предложенията са базирани на анкета сред 22 230 граждани от всички райони на града.

Основни изводи от допитването:

Най-сериозният проблем е липсата на паркоместа , което принуждава шофьорите да обикалят дълго или да паркират далеч от домовете си.

е , което принуждава шофьорите да обикалят дълго или да паркират далеч от домовете си. Почти 50% от участниците подкрепят въвеждане на платена зона в „Банишора“, южните квартали до бул. „Тодор Каблешков“, както и в „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“ и „Изгрев“.

подкрепят в „Банишора“, южните квартали до бул. „Тодор Каблешков“, както и в „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“ и „Изгрев“. В вече съществуващи зелени подзони („Център“, „Оборище“, „Иван Вазов“, „Лозенец“ и др.) има желание за повишаване на цената , за да се намали натоварването.

(„Център“, „Оборище“, „Иван Вазов“, „Лозенец“ и др.) има желание за , за да се намали натоварването. Живеещи в синя зона настояват тя да работи и в неделя .

. 80% от запитаните смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.

Основни предложения в доклада: