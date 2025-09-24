Среща между Марко Рубио и Сергей Лавров в Ню Йорк

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров се срещнаха в Ню Йорк, ден след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички територии, завзети от Русия.

Двамата висши дипломати не направиха изявления пред репортерите в кулоарите на Общото събрание на ООН, съобщи АФП.

Срещата отбеляза най-високопоставения контакт между САЩ и Русия, откакто Тръмп покани руския президент Владимир Путин в Аляска миналия месец.