НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Среща между Марко Рубио и Сергей Лавров в Ню Йорк

          0
          147
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров се срещнаха в Ню Йорк, ден след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички територии, завзети от Русия.

          - Реклама -

          Двамата висши дипломати не направиха изявления пред репортерите в кулоарите на Общото събрание на ООН, съобщи АФП.

          Срещата отбеляза най-високопоставения контакт между САЩ и Русия, откакто Тръмп покани руския президент Владимир Путин в Аляска миналия месец.

          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров се срещнаха в Ню Йорк, ден след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички територии, завзети от Русия.

          - Реклама -

          Двамата висши дипломати не направиха изявления пред репортерите в кулоарите на Общото събрание на ООН, съобщи АФП.

          Срещата отбеляза най-високопоставения контакт между САЩ и Русия, откакто Тръмп покани руския президент Владимир Путин в Аляска миналия месец.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Макрон към иранския президент: Остават само няколко часа за споразумение

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви на иранския си колега Масуд Пезешкиан, че все още е възможно да се постигне споразумение за избягване на ядрените...
          Политика

          Макрон приветства промяната в позицията на Тръмп за Украйна

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон приветства „много ясното послание“ на Доналд Тръмп, след като американският президент промени позицията си относно войната в Украйна и заяви,...
          Политика

          България и Япония укрепват парламентарното си партньорство

          Красимир Попов -
          „България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце, споделят основни ценности и са изправени пред сходни предизвикателства в международен план“, заяви заместник-председателят...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions