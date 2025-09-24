Срив в здравноинформационната система блокира направления и болнични

Сериозен технически проблем в Националната здравноинформационна система (НЗИС) тази сутрин затрудни сериозно работата на личните лекари, специалистите и лабораториите в цялата страна.

Сривът направи невъзможно издаването на електронни направления и болнични, както и качването на резултати от изследвания, алармираха лекари и пациенти.

Проблемът засегна и пациентите с предварително записани часове, тъй като всички направления вече се въвеждат електронно и са достъпни само при представяне на ЕГН, без хартиен носител.

Много пациенти бяха принудени да отложат прегледите си, тъй като няма ясно разписани инструкции за действие при подобни технически сривове.

Отговорността за поддръжката на системата е на държавното дружество „Информационно обслужване“, откъдето към момента причината е идентифицирана като технически проблем, но подробности не са оповестени.