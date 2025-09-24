СЗО опроверга Тръмп: Парацетамолът и ваксините не причиняват аутизъм

Световната здравна организация (СЗО) опроверга твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация за връзка между болкоуспокояващото средство Тиленол, ваксините и аутизма.

„Нито парацетамолът, нито ваксините са доказано свързани с аутизъм“, заяви говорителят на СЗО Тарик Яшаревич. Той уточни, че съществуват отделни обсервационни изследвания, които са предполагали възможна връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизъм, но „доказателствата остават непоследователни“. - Реклама -

По думите му, ако подобна връзка беше реална, тя щеше да се потвърждава в редица независими изследвания. Затова СЗО призова да не се правят прибързани заключения.

Темата за ваксините също беше повдигната от Тръмп, който постави под съмнение стандартни имунизации и намекна за промени в състава им. Говорителят на СЗО бе категоричен: „Ваксините не причиняват аутизъм“.

Яшаревич подчерта, че имунизационният календар, изготвен от организацията, е спасил най-малко 154 милиона живота през последните 50 години. Той добави, че отлагането или нарушаването на ваксинационните схеми без научна причина увеличава риска от тежки заболявания не само за децата, но и за цялата общност.