ТАЗИ СУТРИН: Защо полицията пази всички входове на Народното събрание? (СНИМКИ)

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Васил Пандов публикува в социалните мрежи снимки, на които се вижда засиленото полицейско присъствие около всички входове на Народното събрание.

- Реклама -

По думите му след решението съдът да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста, тази сутрин всички входове на парламента са били блокирани от жандармерия и полиция.

„Зорко пазят, от среднощ – десетки служители на МВР. След като се опитаха незаконно да сложат колчета на жълтите павета, сега са наредени, за да може Пеевски и Борисов да стигат спокойно до работа. Пратил ги е Даниел Митов по нареждане на Пеевски. С нашите данъци“, пише Пандов.

Той определи действията на властите като опит за репресия:

„Когато едно управление започне да се пази със средствата на репресивния апарат от суверена, неговото време е изчерпано.“

Пандов призова за гражданска активност и протести: