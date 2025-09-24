ТАЗИ СУТРИН: Защо полицията пази всички входове на Народното събрание? (СНИМКИ)

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Васил Пандов публикува в социалните мрежи снимки, на които се вижда засиленото полицейско присъствие около всички входове на Народното събрание.
По думите му след решението съдът да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста, тази сутрин всички входове на парламента са били блокирани от жандармерия и полиция.
Той определи действията на властите като опит за репресия:
Пандов призова за гражданска активност и протести:
