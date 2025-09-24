НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Теодора Личева: Изкуственият интелект пази от телефонни измамници

          1
          23
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Изкуственият интелект пази от телефонни измамници. Има специален такъв, разработен именно за този тип измами, казва се Дейзи. Има случай, при който е държала измамник два часа на телефона.“

          Това каза експертът по национална сигурност Теодора Личева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Експертът по национална сигурност обясни, че изкуственият интелект много лесно ни улавя интересите ни на базата на това, което сме търсили в Интернет.

          Албания назначи изкуствен интелект за държавен пост – Diella ще следи обществените поръчки Албания назначи изкуствен интелект за държавен пост – Diella ще следи обществените поръчки

          Личева заяви, че следва да пазим децата от всички опасности в Интернет, сред които може да бъде и изкуственият интелект.

          „Изкуственият интелект пази от телефонни измамници. Има специален такъв, разработен именно за този тип измами, казва се Дейзи. Има случай, при който е държала измамник два часа на телефона.“

          Това каза експертът по национална сигурност Теодора Личева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Експертът по национална сигурност обясни, че изкуственият интелект много лесно ни улавя интересите ни на базата на това, което сме търсили в Интернет.

          Албания назначи изкуствен интелект за държавен пост – Diella ще следи обществените поръчки Албания назначи изкуствен интелект за държавен пост – Diella ще следи обществените поръчки

          Личева заяви, че следва да пазим децата от всички опасности в Интернет, сред които може да бъде и изкуственият интелект.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          Инж. Дорина Добрева: 50 000 българи получават инсулт всяка година, 5000 не го преживяват

          Новинарски Екип -
          Инж. Дорина Добрева, председател на Асоциацията за инсулт и афазия, коментира, че всяка година в България се регистрират около 50 000 случая на инсулт
          Политика

          Мая Манолова: Запорират доходите на хора заради дългове от по пет стотинки

          Златина Петкова -
          " Запорират доходите на хора заради дългове от по пет стотинки." Това каза председателят на "Изправи се, БГ" Мая Манолова, която беше гост в предаването...
          Политика

          Желязков след искането на евродепутати: Като правителство не сме щрауси

          Никола Павлов -
          Българският премиер Росен Желязков заяви в Ню Йорк, че правителството ще обърне внимание на искането на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент за спиране...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions