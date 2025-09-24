Теодора Личева: Изкуственият интелект пази от телефонни измамници

Това каза експертът по национална сигурност Теодора Личева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Експертът по национална сигурност обясни, че изкуственият интелект много лесно ни улавя интересите ни на базата на това, което сме търсили в Интернет.
Личева заяви, че следва да пазим децата от всички опасности в Интернет, сред които може да бъде и изкуственият интелект.
