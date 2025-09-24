Терзиев: Днес е Благо, утре може да е всеки друг

Кметът на София Васил Терзиев коментира във „Фейсбук“ окончателното решение на съда да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста. Според него подобни актове поставят под въпрос върховенството на закона и създават усещане за произвол.

„Можеш да си виновен до доказване на противното", написа Терзиев.

Той подчерта, че в една правова държава правилата трябва да важат еднакво за всички – независимо дали човек е кмет, служител или обикновен гражданин.

Кметът на София постави акцент върху необходимостта прокуратурата да доказва обвиненията си с факти, а съдът да осигурява честен и прозрачен процес:

„Недопустимо е свидетели, които твърдят, че са били притискани, да не бъдат изслушани отново. Недопустимо е мярката за неотклонение да се използва като наказание преди произнасяне на присъда“.

По думите му, случаят с Коцев е предупреждение за всички:

„Днес това е Благо. Утре може да е всеки друг. И ако допуснем правосъдието да се превърне в инструмент за натиск, утре няма да има кой да отстоява интереса на гражданите“.

Терзиев уточнява, че не е негова работа да определи кой е виновен, но е негово задължение като кмет и гражданин „да настоява за справедливост, прозрачност и еднакви правила за всички“. Само така може да се съхрани доверието в институциите, смята той.

Снощи Софийският апелативен съд окончателно остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев, обвинен в корупция и участие в организирана престъпна група.