Терзиев: Днес е Благо, утре може да е всеки друг

Кметът на София Васил Терзиев коментира във „Фейсбук“ окончателното решение на съда да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста. Според него подобни актове поставят под въпрос върховенството на закона и създават усещане за произвол.
Той подчерта, че в една правова държава правилата трябва да важат еднакво за всички – независимо дали човек е кмет, служител или обикновен гражданин.
Кметът на София постави акцент върху необходимостта прокуратурата да доказва обвиненията си с факти, а съдът да осигурява честен и прозрачен процес:
По думите му, случаят с Коцев е предупреждение за всички:
Терзиев уточнява, че не е негова работа да определи кой е виновен, но е негово задължение като кмет и гражданин „да настоява за справедливост, прозрачност и еднакви правила за всички“. Само така може да се съхрани доверието в институциите, смята той.
Снощи Софийският апелативен съд окончателно остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев, обвинен в корупция и участие в организирана престъпна група.
Кметът на София Васил Терзиев коментира във „Фейсбук“ окончателното решение на съда да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста. Според него подобни актове поставят под въпрос върховенството на закона и създават усещане за произвол.
Той подчерта, че в една правова държава правилата трябва да важат еднакво за всички – независимо дали човек е кмет, служител или обикновен гражданин.
Кметът на София постави акцент върху необходимостта прокуратурата да доказва обвиненията си с факти, а съдът да осигурява честен и прозрачен процес:
По думите му, случаят с Коцев е предупреждение за всички:
Терзиев уточнява, че не е негова работа да определи кой е виновен, но е негово задължение като кмет и гражданин „да настоява за справедливост, прозрачност и еднакви правила за всички“. Само така може да се съхрани доверието в институциите, смята той.
Снощи Софийският апелативен съд окончателно остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев, обвинен в корупция и участие в организирана престъпна група.
Очаквай включване!
Ох, ако следващия е Терзиев ще е много добре
Оставка за новите зони,цени и новите такси смет!
Ти си следващия
Димитър Тасев айде акъл на село
Евгения Василева Не айде а хайде.Тъпа селяндурка тръгнала хората да праща някъде.Пача
Ботев Димитър без истерии, сельо. Лягай и тихо
Не, не може да е всеки един от нас. Някои вършат престъпления, а други не. Но иначе искрено си признава, че го е страх да не го хванат и него в корупция.
Елена Пенчева е да, ако си овца, нямаш бизнес, нямаш длъжност и нямат какво да ти вземат, няма от какво да се боиш.
Във Варна е благото лайно,я в София терзиевото лайно.
Hristo Banov аман от тъпи селяци
Пълна подкрепа!
И „Шишман“ трябва да бъде пешеходна улица!
Ако имаме късмет, може да е самият Терзиев
Само на шарлатаните не им е драго зарад Благо!
Пеевски ще ви оправи май си повярвахте
Utre si ti
Казвам ти дъще, сещай се снахо.
НИКАКВО ОБЕДИНЕНИЕ БЕЗ ИДЕИ
Никаква милост към никого.
Никаква подкрепа за нищо,
докато не каже, че е за
смяна на системата и
ако не знае как, то
поне да попита.
ГЕРБ иска да командва цяла България! Не търпи кметове от други партии!
Ухо!
Утре си ти