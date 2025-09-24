НА ЖИВО
          - Реклама -
          Терзиев: Днес е Благо, утре може да е всеки друг

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кметът на София Васил Терзиев коментира във „Фейсбук" окончателното решение на съда да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста. Според него подобни актове поставят под въпрос върховенството на закона и създават усещане за произвол.

          „Можеш да си виновен до доказване на противното", написа Терзиев.

          Той подчерта, че в една правова държава правилата трябва да важат еднакво за всички – независимо дали човек е кмет, служител или обикновен гражданин.

          Коцев с писмо от ареста: И да ме отстранят, пак ще спечеля изборите (ВИДЕО)

          Кметът на София постави акцент върху необходимостта прокуратурата да доказва обвиненията си с факти, а съдът да осигурява честен и прозрачен процес:

          „Недопустимо е свидетели, които твърдят, че са били притискани, да не бъдат изслушани отново. Недопустимо е мярката за неотклонение да се използва като наказание преди произнасяне на присъда".

          По думите му, случаят с Коцев е предупреждение за всички:

          „Днес това е Благо. Утре може да е всеки друг. И ако допуснем правосъдието да се превърне в инструмент за натиск, утре няма да има кой да отстоява интереса на гражданите".

          Адвокат Ина Лулчева: Делото на Благомир Коцев е политическо

          Терзиев уточнява, че не е негова работа да определи кой е виновен, но е негово задължение като кмет и гражданин „да настоява за справедливост, прозрачност и еднакви правила за всички". Само така може да се съхрани доверието в институциите, смята той.

          Снощи Софийският апелативен съд окончателно остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев, обвинен в корупция и участие в организирана престъпна група.

          - Реклама -

          24 КОМЕНТАРА

          5. Не, не може да е всеки един от нас. Някои вършат престъпления, а други не. Но иначе искрено си признава, че го е страх да не го хванат и него в корупция.

            • Елена Пенчева е да, ако си овца, нямаш бизнес, нямаш длъжност и нямат какво да ти вземат, няма от какво да се боиш.

          14. НИКАКВО ОБЕДИНЕНИЕ БЕЗ ИДЕИ
            Никаква милост към никого.
            Никаква подкрепа за нищо,
            докато не каже, че е за
            смяна на системата и
            ако не знае как, то
            поне да попита.

