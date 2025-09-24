Турист плува в езерото Бъбрека въпреки забраната

Сигнал от зрители на NOVA показа как турист нарушава забраната за къпане в едно от Седемте рилски езера – Бъбрека.

На кадри, заснети в сряда сутринта, се вижда как мъж навлиза във водите на езерото и започва да плува, въпреки ясните забрани.

Седемте рилски езера са част от Национален парк „Рила“ и попадат в защитена територия с особено екологично значение. Влизането и къпането във водите им са абсолютно забранени.

Директорът на парка Красимир Андонов потвърди, че сигналът е подаден на тел. 112, и по случая се извършва проверка.