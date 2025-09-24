НА ЖИВО
          Турист плува в езерото Бъбрека въпреки забраната

          Снимка: БГНЕС
          Сигнал от зрители на NOVA показа как турист нарушава забраната за къпане в едно от Седемте рилски езера – Бъбрека.

          На кадри, заснети в сряда сутринта, се вижда как мъж навлиза във водите на езерото и започва да плува, въпреки ясните забрани.

          Седемте рилски езера са част от Национален парк „Рила“ и попадат в защитена територия с особено екологично значение. Влизането и къпането във водите им са абсолютно забранени.

          Директорът на парка Красимир Андонов потвърди, че сигналът е подаден на тел. 112, и по случая се извършва проверка.

          „Уведомен е охранителят на парка, който когато е пристигнал на място, вече не е имало никой. Трудно е да установим самоличността на човека, заснет да плува в езерото. Доколкото разбрах от очевидците е бил италианец. Не можем да разберем временното му местожителство и дали въобще е в страната още. Тази година прави впечатление, че чужденци нарушават правилата, а българите сигнализират за нарушенията. Явно туристите не четат предупредителните табели, които са и на английски, затова обмислям да сложим по-големи знаци“, обясни Андонов.

          - Реклама -

          Седемте рилски езера са част от Национален парк „Рила" и попадат в защитена територия с особено екологично значение. Влизането и къпането във водите им са абсолютно забранени.

