      четвъртък, 25.09.25
          Турция подписа 20-годишен договор за внос на американски LNG

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Турската държавна енергийна компания „Боташ“ сключи 20-годишно споразумение с търговската група Mercuria за доставка на втечнен природен газ (LNG) от САЩ. Договорът бе подписан в Ню Йорк по време на визитата на президента Реджеп Тайип Ердоган за Общото събрание на ООН.

          Подробности за сделката

          • От 2026 г. Турция ще получава около 4 млрд. куб. м LNG годишно, или общо 70 млрд. куб. м за целия срок на договора.
          • Газът ще бъде товарен от американски терминали и ще се регазифицира в съоръжения в Турция, Европа и Северна Африка.

          Енергийният министър Алпарслан Байрактар коментира:

          „Споразумението цели диверсификация и сигурност на доставките и ще допринесе за търговски обмен със САЩ за 100 млрд. долара.“

          Геополитически контекст

          • Сделката идва в момент, когато ЕС планира до 2026 г. да забрани руския LNG, а Турция все още не е подновила своите договори с „Газпром“.
          • През 2024 г. страната е внесла около 50 млрд. куб. м газ, като 40% от тях са дошли от Русия.

          Други споразумения

          Паралелно „Боташ“ подписа предварителен договор с австралийската Woodside Energy за доставка на 5,8 млрд. куб. м LNG за девет години, считано от 2030 г.

