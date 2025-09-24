Украйна ще обсъди подробности за съвместно оръжейно предприятие със САЩ

Украйна скоро ще представи официална информация за създаването на съвместно оръжейно предприятие със Съединените щати. Това съобщи украинската вицепремиерка по европейската и евроатлантическа интеграция Олга Стефанишина, цитирана от „Ройтерс“.

Целта на проекта е да се увеличи местното производство на оръжия с подкрепата на западни партньори, докато украинската армия продължава да се противопоставя на все по-интензивните атаки от страна на руските сили.

По думите на Стефанишина, украинска делегация ще посети САЩ на 30 септември, за да обсъди детайли по инициативата. Посещението следва срещата между украинския президент Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Ню Йорк по време на сесията на Общото събрание на ООН.

„Имаше много енергична реакция от американския президент. Той прекара няколко минути в изразяване на възхищение от украинските иновации и способности„, каза тя пред украинската телевизия.

Двамата лидери обсъдиха параметрите на сделка за съвместно производство на дронове, която, по думите на Зеленски, е получила политическата подкрепа на Тръмп.

Снощи американският президент също така изрази подкрепа за военните усилия на Киев, заявявайки, че Украйна трябва да продължи да се бори за възстановяване на териториалната си цялост.