НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Украйна ще обсъди подробности за съвместно оръжейно предприятие със САЩ

          0
          49
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Украйна скоро ще представи официална информация за създаването на съвместно оръжейно предприятие със Съединените щати. Това съобщи украинската вицепремиерка по европейската и евроатлантическа интеграция Олга Стефанишина, цитирана от „Ройтерс“.

          - Реклама -

          Целта на проекта е да се увеличи местното производство на оръжия с подкрепата на западни партньори, докато украинската армия продължава да се противопоставя на все по-интензивните атаки от страна на руските сили.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          По думите на Стефанишина, украинска делегация ще посети САЩ на 30 септември, за да обсъди детайли по инициативата. Посещението следва срещата между украинския президент Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Ню Йорк по време на сесията на Общото събрание на ООН.

          „Имаше много енергична реакция от американския президент. Той прекара няколко минути в изразяване на възхищение от украинските иновации и способности„, каза тя пред украинската телевизия.

          Двамата лидери обсъдиха параметрите на сделка за съвместно производство на дронове, която, по думите на Зеленски, е получила политическата подкрепа на Тръмп.

          Снощи американският президент също така изрази подкрепа за военните усилия на Киев, заявявайки, че Украйна трябва да продължи да се бори за възстановяване на териториалната си цялост.

          Украйна скоро ще представи официална информация за създаването на съвместно оръжейно предприятие със Съединените щати. Това съобщи украинската вицепремиерка по европейската и евроатлантическа интеграция Олга Стефанишина, цитирана от „Ройтерс“.

          - Реклама -

          Целта на проекта е да се увеличи местното производство на оръжия с подкрепата на западни партньори, докато украинската армия продължава да се противопоставя на все по-интензивните атаки от страна на руските сили.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          По думите на Стефанишина, украинска делегация ще посети САЩ на 30 септември, за да обсъди детайли по инициативата. Посещението следва срещата между украинския президент Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Ню Йорк по време на сесията на Общото събрание на ООН.

          „Имаше много енергична реакция от американския президент. Той прекара няколко минути в изразяване на възхищение от украинските иновации и способности„, каза тя пред украинската телевизия.

          Двамата лидери обсъдиха параметрите на сделка за съвместно производство на дронове, която, по думите на Зеленски, е получила политическата подкрепа на Тръмп.

          Снощи американският президент също така изрази подкрепа за военните усилия на Киев, заявявайки, че Украйна трябва да продължи да се бори за възстановяване на териториалната си цялост.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Стрелба в имиграционен център в Далас, има много ранени

          Антония Лазарова -
          „Детайлите все още се изясняват, но можем да потвърдим, че има пострадали и загинали. Стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна
          Инциденти

          Огромна дупка зейна пред болница в Банкок над строяща се метростанция (ВИДЕО)

          Новинарски Екип -
          Огромна дупка се отвори тази сутрин насред оживена улица пред болница в централната част на тайландската столица Банкок
          Политика

          Русия отхвърли твърденията за нарушаване на въздушното пространство на НАТО

          Антония Лазарова -
          „Чуваме преувеличена истерия за това, че нашите военни пилоти били нарушавали правила и нахлували във въздушното пространство на някого.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions