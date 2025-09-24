Уолстрийт леко се охлажда след рекорди

Бичият пазар на Уолстрийт показа признаци на умора на 23 септември, след като Amazon, Nvidia и други големи технологични компании поведоха индекси в отстъпление от рекордните им стойности.
Nasdaq загуби 1%, воден от спад от 2,8% при Nvidia, въпреки че ден по-рано акциите ѝ скочиха след новината за инвестиция от 100 млрд. долара в OpenAI.
Натиск върху пазарите оказаха и думите на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, който предупреди, че твърде агресивно намаляване на лихвите може да поддържа инфлацията, но и че прекалено рестриктивна политика рискува да отслаби пазара на труда.
Европа и Азия
Лондон завърши деня без промяна,
Париж и Франкфурт добавиха ~0,5%, подкрепени от PMI данни за еврозоната,
Франция забави растежа, докато Германия показа стабилност.
В Азия търговията бе слаба:
Хонконг и Шанхай затвориха надолу,
Тайпе +1%, благодарение на скок от 3% при TSMC.
Суровини и геополитика
Цените на петрола се покачиха, след като президентът Доналд Тръмп призова Европа да спре изцяло вноса на руски петрол и заплаши с нови санкции срещу Москва. Тонът на изказването му бе по-остър и много по-проукраински, в сравнение с предишни негови позиции.
