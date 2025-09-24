НА ЖИВО
      сряда, 24.09.25
          Икономика

          Уолстрийт леко се охлажда след рекорди

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Бичият пазар на Уолстрийт показа признаци на умора на 23 септември, след като Amazon, Nvidia и други големи технологични компании поведоха индекси в отстъпление от рекордните им стойности.

          Nasdaq загуби 1%, воден от спад от 2,8% при Nvidia, въпреки че ден по-рано акциите ѝ скочиха след новината за инвестиция от 100 млрд. долара в OpenAI.

          „Докато водещите технологични компании инвестират стотици милиарди в генеративен ИИ… някои инвеститори продължават да се питат дали това са добре вложени пари,“ коментира Дейвид Морисън, анализатор в Trade Nation.

          Натиск върху пазарите оказаха и думите на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, който предупреди, че твърде агресивно намаляване на лихвите може да поддържа инфлацията, но и че прекалено рестриктивна политика рискува да отслаби пазара на труда.

          Европа и Азия

          • Лондон завърши деня без промяна,
          • Париж и Франкфурт добавиха ~0,5%, подкрепени от PMI данни за еврозоната,
          • Франция забави растежа, докато Германия показа стабилност.
          • В Азия търговията бе слаба:
            • Хонконг и Шанхай затвориха надолу,
            • Тайпе +1%, благодарение на скок от 3% при TSMC.

          Суровини и геополитика

          Цените на петрола се покачиха, след като президентът Доналд Тръмп призова Европа да спре изцяло вноса на руски петрол и заплаши с нови санкции срещу Москва.
          Тонът на изказването му бе по-остър и много по-проукраински, в сравнение с предишни негови позиции.

