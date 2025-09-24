НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Урсула фон дер Лайен подкрепи идеята за минимална възраст за достъп до социални мрежи

          6
          367
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подкрепи призива за определяне на минимална възраст за достъп до социалните мрежи.

          „Много страни от Европейския съюз смятат, че е дошло времето за цифрово пълнолетие за достъп до социалните мрежи. И трябва да ви кажа, че като майка на седем деца и баба на пет внуци, споделям тяхното мнение“, заяви Фон дер Лайен по време на събитие в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

          - Реклама -

          През последните месеци държави като Гърция, Франция и Дания настояват за въвеждане на „цифрово пълнолетие“, аргументирайки се, че социалните мрежи причиняват вреди на непълнолетните.

          Въпреки това остава открит въпросът как точно да се приложи подобна мярка – тема на ожесточени дебати сред европейските политици, съобщава „Политико“.

          В световен мащаб въпросът набира популярност, след като Австралия предприе стъпки за установяване на минимална възраст от 16 години за регистрация в определени социални мрежи от края на тази година.

          В съвместно изявление с австралийския премиер Антъни Албанезе, председателят на ЕК потвърди плановете за създаване на европейски панел, който да:

          „оцени какви мерки са целесъобразни на европейско равнище“.

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подкрепи призива за определяне на минимална възраст за достъп до социалните мрежи.

          „Много страни от Европейския съюз смятат, че е дошло времето за цифрово пълнолетие за достъп до социалните мрежи. И трябва да ви кажа, че като майка на седем деца и баба на пет внуци, споделям тяхното мнение“, заяви Фон дер Лайен по време на събитие в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

          - Реклама -

          През последните месеци държави като Гърция, Франция и Дания настояват за въвеждане на „цифрово пълнолетие“, аргументирайки се, че социалните мрежи причиняват вреди на непълнолетните.

          Въпреки това остава открит въпросът как точно да се приложи подобна мярка – тема на ожесточени дебати сред европейските политици, съобщава „Политико“.

          В световен мащаб въпросът набира популярност, след като Австралия предприе стъпки за установяване на минимална възраст от 16 години за регистрация в определени социални мрежи от края на тази година.

          В съвместно изявление с австралийския премиер Антъни Албанезе, председателят на ЕК потвърди плановете за създаване на европейски панел, който да:

          „оцени какви мерки са целесъобразни на европейско равнище“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Северна Македония и Гърция обсъдиха нови жп линии, зелени коридори и транспортно сътрудничество

          Красимир Попов -
          Изграждането на жп линията по Коридор 10, въвеждането на зелени коридори на граничните пунктове, както и по-ефективният транспорт на стоки и пътници бяха във...
          Политика

          Кметът на Скопие Данела Арсовска обвини премиера в умишлено „унищожаване“ на града

          Красимир Попов -
          Кметът на македонската столица Данела Арсовска публично обвини лично премиера и лидер на ВМРО-ДПМНЕ в умишлено и системно унищожаване на градската среда и пренебрегване...
          Политика

          Писториус: Русия провокира германска фрегата в Балтийско море

          Красимир Попов -
          Руски военни самолети са извършили провокация срещу германската военноморска фрегата Hamburg в Балтийско море, съобщи министърът на отбраната на Германия Борис Писториус. По време на...

          6 КОМЕНТАРА

          2. за тези киото на знаят за кво иде реч – ще ви искат личните данни в по голямата част от сайтовете които посещавате и верификация с лична карта или по друг начин (уж да пазят непълнолетните). Прелюдия към дигиталното евро, дигиталния паспорт, въглеродният кредит и в крайна сметка дигитална социална кредитна система като в китай.

          5. Чакам с нетърпение вотът на недоверие през октомври срещу тази /няма вече подходящи епитети/ да успее.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions