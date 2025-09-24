Урсула фон дер Лайен подкрепи идеята за минимална възраст за достъп до социални мрежи

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подкрепи призива за определяне на минимална възраст за достъп до социалните мрежи.

„Много страни от Европейския съюз смятат, че е дошло времето за цифрово пълнолетие за достъп до социалните мрежи. И трябва да ви кажа, че като майка на седем деца и баба на пет внуци, споделям тяхното мнение“, заяви Фон дер Лайен по време на събитие в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. - Реклама -

През последните месеци държави като Гърция, Франция и Дания настояват за въвеждане на „цифрово пълнолетие“, аргументирайки се, че социалните мрежи причиняват вреди на непълнолетните.

Въпреки това остава открит въпросът как точно да се приложи подобна мярка – тема на ожесточени дебати сред европейските политици, съобщава „Политико“.

В световен мащаб въпросът набира популярност, след като Австралия предприе стъпки за установяване на минимална възраст от 16 години за регистрация в определени социални мрежи от края на тази година.

В съвместно изявление с австралийския премиер Антъни Албанезе, председателят на ЕК потвърди плановете за създаване на европейски панел, който да: