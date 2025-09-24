Урсула фон дер Лайен подкрепи идеята за минимална възраст за достъп до социални мрежи

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подкрепи призива за определяне на минимална възраст за достъп до социалните мрежи.
През последните месеци държави като Гърция, Франция и Дания настояват за въвеждане на „цифрово пълнолетие“, аргументирайки се, че социалните мрежи причиняват вреди на непълнолетните.
Въпреки това остава открит въпросът как точно да се приложи подобна мярка – тема на ожесточени дебати сред европейските политици, съобщава „Политико“.
В световен мащаб въпросът набира популярност, след като Австралия предприе стъпки за установяване на минимална възраст от 16 години за регистрация в определени социални мрежи от края на тази година.
В съвместно изявление с австралийския премиер Антъни Албанезе, председателят на ЕК потвърди плановете за създаване на европейски панел, който да:
Тая курветина няма да миряса докато не я окаушат.
за тези киото на знаят за кво иде реч – ще ви искат личните данни в по голямата част от сайтовете които посещавате и верификация с лична карта или по друг начин (уж да пазят непълнолетните). Прелюдия към дигиталното евро, дигиталния паспорт, въглеродният кредит и в крайна сметка дигитална социална кредитна система като в китай.
Goran Dzhambazov Комплименти ще правят. На 16 ли си? Изглеждам ли 😉
Pone edno smisleno neshto ot teia nekadarnici
Que la jodan a Hitler
Mis hijos decido yo
Чакам с нетърпение вотът на недоверие през октомври срещу тази /няма вече подходящи епитети/ да успее.