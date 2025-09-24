НА ЖИВО
          Крими

          УЖАС: Бруталното убийство в пловдивски парк е извършено пред очите на деца

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Пред Окръжния съд в Пловдив днес застана Христо Цветков, обвинен в умишленото убийство на Калоян Величков. Според прокуратурата деянието е извършено с особена жестокост и по хулигански подбуди. Законът предвижда наказание между 15 и 20 години затвор или доживотен затвор.

          Трагедията се разигра на 17 септември в парк „Кочо Честименски“, в близост до детска площадка и пред очите на минувачи. По данни на прокуратурата Цветков обвинил Величков, че е пил от бирата му, дал телефона си на свидетел да снима и започнал да го бие. На видеозаписа се вижда побоят и се чуват закани: „Ще ти счупя черепа“.

          Пострадалият издъхнал по-късно в изоставена къща наблизо. Аутопсията установява тежка гръдно-коремна травма, пет счупени ребра и разкъсана слезка – пряка причина за смъртта.

          Първи подробности за стрелбата в кв. „Бояна“ в София Първи подробности за стрелбата в кв. „Бояна“ в София

          Цветков е с основно образование, без работа, има предишни присъди и към момента на престъплението е бил в изпитателния срок на условна присъда от 2023 г. Свидетели описват поведението му като агресивно и неадекватно, вероятно под въздействие на алкохол или наркотици.

          Дни преди нападението той бил изгонен от жената, с която живеел, след като проявил насилие и обрал роднини.

          „Признавам си, че съм го бил. За смъртта – не. Може да е паднал“, заяви Цветков пред съда. Въпреки искането на защитата за по-лека мярка, магистратите го оставиха в ареста, тъй като съществува опасност да се укрие или да извърши ново престъпление.

