Пред Окръжния съд в Пловдив днес застана Христо Цветков, обвинен в умишленото убийство на Калоян Величков. Според прокуратурата деянието е извършено с особена жестокост и по хулигански подбуди. Законът предвижда наказание между 15 и 20 години затвор или доживотен затвор.

Трагедията се разигра на 17 септември в парк „Кочо Честименски“, в близост до детска площадка и пред очите на минувачи. По данни на прокуратурата Цветков обвинил Величков, че е пил от бирата му, дал телефона си на свидетел да снима и започнал да го бие. На видеозаписа се вижда побоят и се чуват закани: „Ще ти счупя черепа“.

Пострадалият издъхнал по-късно в изоставена къща наблизо. Аутопсията установява тежка гръдно-коремна травма, пет счупени ребра и разкъсана слезка – пряка причина за смъртта.

Цветков е с основно образование, без работа, има предишни присъди и към момента на престъплението е бил в изпитателния срок на условна присъда от 2023 г. Свидетели описват поведението му като агресивно и неадекватно, вероятно под въздействие на алкохол или наркотици.

Дни преди нападението той бил изгонен от жената, с която живеел, след като проявил насилие и обрал роднини.