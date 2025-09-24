Вълна от заплахи срещу училища в Румъния, задържан е 17-годишен

Поредица от заплахи за нападения в училища бяха получени през последните два дни в Букурещ и други градове в Румъния.

Румънската разузнавателна служба (SRI) съобщи, че няма индикации заплахите да са реални, но въпреки това властите са предприели необходимите действия.

В сряда сутринта е била изпратена нова заплаха по електронна поща, съобщава агенцията. Във връзка с инцидента е задържан 17-годишен младеж, който е отведен за разпит.

„От гледна точка на SRI заплахата не е конкретна. Към днешна дата не са открити доказателства, които да сочат, че заплахата е реална. Компетентните органи са се заели със случая и работят по установяването на извършителя“, съобщи Румънската разузнавателна служба.

Говорителят на полицията Джорджиан Драган съобщи, че последната получена заплаха е изпратена от същия имейл адрес, използван и при предишните инциденти. Като нов елемент в съобщението са били прикачени снимки с високо емоционално въздействие, илюстриращи въоръжено нападение в училище в САЩ.

Министърът на образованието Даниел Давид заяви пред медиите, че образователният процес трябва да продължи нормално. Според него имейлите представляват „много сериозни заплахи“, но обществената реакция трябва да се води от загриженост, а не от паника.

Той добави, че Министерството на образованието е в постоянна координация с Министерството на вътрешните работи и местните инспекторати. В отговор на ситуацията, полицейското и жандармерийско присъствие около училищата е засилено.