НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятКрими

          Вълна от заплахи срещу училища в Румъния, задържан е 17-годишен

          0
          4
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Поредица от заплахи за нападения в училища бяха получени през последните два дни в Букурещ и други градове в Румъния.

          - Реклама -

          Румънската разузнавателна служба (SRI) съобщи, че няма индикации заплахите да са реални, но въпреки това властите са предприели необходимите действия.

          В сряда сутринта е била изпратена нова заплаха по електронна поща, съобщава агенцията. Във връзка с инцидента е задържан 17-годишен младеж, който е отведен за разпит.

          „От гледна точка на SRI заплахата не е конкретна. Към днешна дата не са открити доказателства, които да сочат, че заплахата е реална. Компетентните органи са се заели със случая и работят по установяването на извършителя“, съобщи Румънската разузнавателна служба.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Говорителят на полицията Джорджиан Драган съобщи, че последната получена заплаха е изпратена от същия имейл адрес, използван и при предишните инциденти. Като нов елемент в съобщението са били прикачени снимки с високо емоционално въздействие, илюстриращи въоръжено нападение в училище в САЩ.

          Министърът на образованието Даниел Давид заяви пред медиите, че образователният процес трябва да продължи нормално. Според него имейлите представляват „много сериозни заплахи“, но обществената реакция трябва да се води от загриженост, а не от паника.

          Той добави, че Министерството на образованието е в постоянна координация с Министерството на вътрешните работи и местните инспекторати. В отговор на ситуацията, полицейското и жандармерийско присъствие около училищата е засилено.

          Поредица от заплахи за нападения в училища бяха получени през последните два дни в Букурещ и други градове в Румъния.

          - Реклама -

          Румънската разузнавателна служба (SRI) съобщи, че няма индикации заплахите да са реални, но въпреки това властите са предприели необходимите действия.

          В сряда сутринта е била изпратена нова заплаха по електронна поща, съобщава агенцията. Във връзка с инцидента е задържан 17-годишен младеж, който е отведен за разпит.

          „От гледна точка на SRI заплахата не е конкретна. Към днешна дата не са открити доказателства, които да сочат, че заплахата е реална. Компетентните органи са се заели със случая и работят по установяването на извършителя“, съобщи Румънската разузнавателна служба.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Говорителят на полицията Джорджиан Драган съобщи, че последната получена заплаха е изпратена от същия имейл адрес, използван и при предишните инциденти. Като нов елемент в съобщението са били прикачени снимки с високо емоционално въздействие, илюстриращи въоръжено нападение в училище в САЩ.

          Министърът на образованието Даниел Давид заяви пред медиите, че образователният процес трябва да продължи нормално. Според него имейлите представляват „много сериозни заплахи“, но обществената реакция трябва да се води от загриженост, а не от паника.

          Той добави, че Министерството на образованието е в постоянна координация с Министерството на вътрешните работи и местните инспекторати. В отговор на ситуацията, полицейското и жандармерийско присъствие около училищата е засилено.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          СЗО опроверга Тръмп: Парацетамолът и ваксините не причиняват аутизъм

          Антония Лазарова -
          „Нито парацетамолът, нито ваксините са доказано свързани с аутизъм“, заяви говорителят на СЗО Тарик Яшаревич. Той уточни, че съществуват
          Политика

          Песков: За Украйна ще става по-лошо, ако отказва преговори

          Никола Павлов -
          Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че положението на Украйна на бойното поле „с всеки изминал ден ще става по-лошо“, ако Киев продължава...
          Политика

          Самолетът на испански министър претърпя GPS смущения над руския Калининград

          Антония Лазарова -
          Агенцията се позова на съобщение на испанското отбранително ведомство, което потвърди по-ранна информация от агенция Europa Press.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions