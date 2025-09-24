Възрастен мъж бе нападнат и бит на улица в Перник

75-годишен мъж е бил нападнат и пребит от непознат младеж в централната част на Перник, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на ул. „Протожерица“ около 11:30 часа в понеделник. По първоначални данни, възрастният мъж е бил удрян в областта на главата от непознат 27-годишен мъж, също жител на Перник.

След подаден сигнал, служители от Първо районно управление са реагирали незабавно и са задържали предполагаемия извършител.

Според разследването, двамата не се познават, а нападението е извършено без видим мотив или провокация.

На задържания е наложена полицейска мярка за задържане до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.