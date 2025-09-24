НА ЖИВО
          Възрастен мъж бе нападнат и бит на улица в Перник

          75-годишен мъж е бил нападнат и пребит от непознат младеж в централната част на Перник, съобщиха от полицията.

          Инцидентът е станал на ул. „Протожерица“ около 11:30 часа в понеделник. По първоначални данни, възрастният мъж е бил удрян в областта на главата от непознат 27-годишен мъж, също жител на Перник.

          След подаден сигнал, служители от Първо районно управление са реагирали незабавно и са задържали предполагаемия извършител.

          Според разследването, двамата не се познават, а нападението е извършено без видим мотив или провокация.

          На задържания е наложена полицейска мярка за задържане до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

          - Реклама -

