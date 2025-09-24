НА ЖИВО
          Политика

          „Възраждане“: Желязков и Георгиев да се откажат от българското си гражданство и да отидат на фронта в Украйна (ВИДЕО)

          Депутатът от „Възраждане“ Ангел Георгиев обвини премиера Росен Желязков и Министерството на външните работи в „избирателна дипломация“ заради случая с българина Любомир Киров, мобилизиран против волята си в Украйна и впоследствие освободен.

          „Киров е инвалид, с една здрава ръка, и въпреки това е мобилизиран в Украйна“, посочи Георгиев. Той припомни, че от „Възраждане“ са сигнализирали правителството чрез председателя на парламентарната комисия за българите в чужбина Стоян Таслаков.

          В официална позиция МВнР обяви, че Киров има двойно гражданство – българско и украинско. Според Георгиев обаче реакцията е била закъсняла и противоречива. Той обвини премиера, че първо е поставил акцент върху връщането на украински деца от руски лагери, а след критики лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е заел противоположна позиция и обещал съдействие.

          „Когато има медиен шум, държавата реагира. Когато няма – мълчи. Това е избирателна дипломация, дипломация на кризисния пиар“, каза депутатът. Той постави под съмнение кой реално определя политиката – Росен Желязков, Бойко Борисов или Делян Пеевски.

          Георгиев заяви още, че България не отстоява националния си интерес и нарече държавата „провалена“. Той призова премиера и външния министър „да се откажат от българското си гражданство, да получат украинско и да отидат на фронта“.

          Освободиха принудително мобилизирания Любомир Киров от Сандански

