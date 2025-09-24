Виктор Папазов: Еврозоната отнема българския суверенитет



В предаването „Контра“ финансистът Виктор Папазов коментира темата за инфлацията и членството на България в еврозоната. Водещият припомни, че официалните данни показват инфлация от около 5%, докато правилото на ЕС за влизане в еврозоната изисква максимум 3% и то устойчиво.

Папазов подчерта, че Европейският съюз, който обичайно настоява за спазване на правилата, не демонстрира особена загриженост по този въпрос. По думите му, истинската цел на присъединяването не е икономическа, а политическа – „окончателното отнемане на българския суверенитет“.



„Вземат ли ни валутата, оттук нататък разпорежданията ще се спускат пряко от Франкфурт и Брюксел, а което и да е българско правителство ще трябва да козирува“, заяви финансистът.



Той предупреди, че ако процесът продължи в същата посока, обществото може да бъде тласнато към „революция“.