      сряда, 24.09.25
          Виктор Папазов: Еврозоната отнема българския суверенитет

          В предаването „Контра“ финансистът Виктор Папазов коментира темата за инфлацията и членството на България в еврозоната. Водещият припомни, че официалните данни показват инфлация от около 5%, докато правилото на ЕС за влизане в еврозоната изисква максимум 3% и то устойчиво.

          Папазов подчерта, че Европейският съюз, който обичайно настоява за спазване на правилата, не демонстрира особена загриженост по този въпрос. По думите му, истинската цел на присъединяването не е икономическа, а политическа – „окончателното отнемане на българския суверенитет“.


          „Вземат ли ни валутата, оттук нататък разпорежданията ще се спускат пряко от Франкфурт и Брюксел, а което и да е българско правителство ще трябва да козирува“, заяви финансистът.


          Той предупреди, че ако процесът продължи в същата посока, обществото може да бъде тласнато към „революция“.


