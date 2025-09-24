НА ЖИВО
          Спорт

          Виляреал си тръгна с трите точки и от „Рамон Санчес Писхуан“

          Виляреал е на третата позиция в класирането с 13 точки

          Виляреал победи Севиля като гост с 2:1 в двубой от шестия кръг на Ла Лига.

          Гостите поведоха в резултата в 17-ата минута, когато Танитолува Олувасеи прати топката във вратата на Одисеас Влаходимос с удар по земя.

          Севиля се върна в двубоя в началото на втората част. След центриране от корнер защитата на Виляреал не се справи с изчистването и топката стигна до Джибрил Соу, който с мощен изстрел от границата на наказателното поле изравни резултата на „Рамон Санчес Писхуан“.

          Четири минути преди края Соломон Жорж Микаутадзе преодоля Хосе Анхел Кармона и пусна перфектен пас към далечната греда за Манор Соломон, а той донесе трите точки на „жълтата подводница“.

          Виляреал е на третата позиция в класирането с 13 точки, колкото има и вторият Барселона, но каталунците са с мач по-малко, който е срещу Овиедо в сряда, 25 септември. Лидерът Реал Мадрид е без грешка с 18 точки. Севиля е десети със седем точки.

