      сряда, 24.09.25
          Политика

          Вучич и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха митата на Тръмп

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Сръбският президент Александър Вучич се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН. В центъра на дискусията им бяха митата, наложени от американския президент Доналд Тръмп.

          Това е първата официална среща между Вучич и Рубио, а в разговора участва и сръбският външен министър Марко Джурич, съобщи сръбският правителствен официоз „Политика“.

          Вучич каза, че американският топ дипломат е поискал среща с него по време на сесията на ООН и подчерта, че вярва във възможността за решаване на въпроса с американските мита.

          Президентът на Сърбия отбеляза също, че преговорите в Ню Йорк са много важни и че очаква много от тях.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          България спира руския нефт и газ: дерогацията отпадна, идва пълен отказ до 2028 г.

          Красимир Попов -
          Отпадането на дерогацията спря вноса на руски нефт у нас. България ще се присъедини към европейските решения за прекратяване на зависимостта от руски газ. Това...
          Политика

          Макрон: Най-големият риск е „оцеляването на най-силния“

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон предупреди срещу допускането на подхода „оцеляване на най-силния“ в международните отношения. Думите му дойдоха по време на заседание на Общото...
          Политика

          YouTube връща забранени канали заради промяна в политиката за дезинформация

          Красимир Попов -
          YouTube ще възстанови достъпа на създатели на съдържание, чиито канали бяха премахнати заради дезинформация, свързана с Covid-19 и изборите. Това става ясно от писмо...

