Вучич и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха митата на Тръмп

Сръбският президент Александър Вучич се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН. В центъра на дискусията им бяха митата, наложени от американския президент Доналд Тръмп.

Това е първата официална среща между Вучич и Рубио, а в разговора участва и сръбският външен министър Марко Джурич, съобщи сръбският правителствен официоз „Политика“.

Вучич каза, че американският топ дипломат е поискал среща с него по време на сесията на ООН и подчерта, че вярва във възможността за решаване на въпроса с американските мита.

Президентът на Сърбия отбеляза също, че преговорите в Ню Йорк са много важни и че очаква много от тях.