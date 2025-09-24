НА ЖИВО
          Вучич пред ООН: Сърбия не е руска марионетка

          Снимка: БГНЕС
          Сръбският президент Александър Вучич заяви пред Общото събрание на ООН, че Сърбия не е руска марионетка и че срещу страната и срещу Република Сръбска в Босна и Херцеговина се води кампания с фалшиви твърдения, предаде БГНЕС.

          Вучич подчерта, че в продължение на години в международното пространство се разпространяват обвинения, че Сърбия би могла да предприеме агресивни действия срещу съседни региони — твърдения, които той определи като лъжи и удобна завеса за действия срещу легитимни представители на сръбския народ в БиХ.

          „Навсякъде по света, безброй пъти сме чували как ‘добре осведомени източници’ твърдят, че е въпрос само на момент преди Сърбия да нападне някой регион, въпрос само на дни — също както и за Република Сръбска в Босна и Херцеговина. През цялото това време, разбира се, това беше лъжа — една удобна завеса, която трябваше да даде възможност на международни представители, които народът не е избирал, да се разправят с легитимните представители на сръбския народ…“

          В речта си Вучич каза, че тези обвинения са служили като предпоставка за налагане на санкции, отстраняване от постове и водене на наказателни дела срещу избрани представители, което според него е несправедливо и неприемливо.

          „Всички вие сте свидетели на факта, че вече три години и половина от началото на конфликта в Украйна слушаме приказки, че ние, уж като руска марионетка, всеки момент ще нападнем някой регион. Разбира се, това не се случи и няма да се случи. Единственото, което никога не чухме, е извинение от онези, които разпространяват такива лъжи…“

          Президентът подчерта, че Сърбия е свободна, независима и суверенна държава, вземаща самостоятелни решения по външнополитическия си курс. Той повтори ангажимента към европейския път на страната и увери, че Белград не планира нападение срещу никого и няма да позволи независимостта и свободата на държавата да бъдат застрашени.

          „Ще повторя: Сърбия е свободна, независима и суверенна държава, която взема самостоятелно собствените си решения. Отдадени сме на европейския път, не планираме да нападнем никого и също така няма да позволим на никого да застраши свободата на нашата страна.“

          Ключови акценти:

          • Александър Вучич отхвърли твърденията, че Сърбия е „руска марионетка“.
          • Той обвини международни актьори в разпространяване на фалшиви твърдения и в използване на тези твърдения за политически и правни действия срещу представители на сръбския народ.
          • Вучич потвърди европейската ориентация на Сърбия и заяви, че страната не възнамерява да напада съседни държави.

