Вучич пред ООН: Сърбия не е руска марионетка

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред Общото събрание на ООН, че Сърбия не е руска марионетка и че срещу страната и срещу Република Сръбска в Босна и Херцеговина се води кампания с фалшиви твърдения, предаде БГНЕС.
Вучич подчерта, че в продължение на години в международното пространство се разпространяват обвинения, че Сърбия би могла да предприеме агресивни действия срещу съседни региони — твърдения, които той определи като лъжи и удобна завеса за действия срещу легитимни представители на сръбския народ в БиХ.
В речта си Вучич каза, че тези обвинения са служили като предпоставка за налагане на санкции, отстраняване от постове и водене на наказателни дела срещу избрани представители, което според него е несправедливо и неприемливо.
Президентът подчерта, че Сърбия е свободна, независима и суверенна държава, вземаща самостоятелни решения по външнополитическия си курс. Той повтори ангажимента към европейския път на страната и увери, че Белград не планира нападение срещу никого и няма да позволи независимостта и свободата на държавата да бъдат застрашени.
Ключови акценти:
Александър Вучич отхвърли твърденията, че Сърбия е „руска марионетка“.
Той обвини международни актьори в разпространяване на фалшиви твърдения и в използване на тези твърдения за политически и правни действия срещу представители на сръбския народ.
Вучич потвърди европейската ориентация на Сърбия и заяви, че страната не възнамерява да напада съседни държави.
