      сряда, 24.09.25
          Политика

          YouTube връща забранени канали заради промяна в политиката за дезинформация

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          YouTube ще възстанови достъпа на създатели на съдържание, чиито канали бяха премахнати заради дезинформация, свързана с Covid-19 и изборите. Това става ясно от писмо на компанията-майка Alphabet до републиканския конгресмен Джим Джордан, цитирано от АФП.

          Според документа решението е в съответствие с новия ангажимент на компанията към свободата на изразяване.

          „YouTube ще предостави възможност на всички създатели да се върнат в платформата, ако каналите им са били закрити заради многократни нарушения на политиките за Covid-19 и за изборната честност, които вече не са в сила“, се посочва в писмото.

          В него се подчертава още, че платформата „цени консервативните гласове“ и признава влиянието им върху обществения дебат.

          Решението идва след дългогодишни обвинения от страна на съюзниците на президента Доналд Тръмп, че технологичните компании използват политиките срещу дезинформация като инструмент за цензура.

          Сред забранените през последните години фигури са били коментаторът Дан Бонджино, бившият съветник Себастиан Горка и подкаст водещият Стив Банън.

          Alphabet твърди, че администрацията на бившия президент Джо Байдън е оказвала системен натиск за премахване на съдържание, дори когато то не е нарушавало правилата на платформата.

          Засега не е ясно кои канали и кога ще бъдат възстановени.

