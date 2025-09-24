НА ЖИВО
          За 100 000 лева: Съветник на президента осъди прокуратурата

          Снимка: БГНЕС
          Съветникът на президента по правни въпроси Пламен Узунов осъди прокуратурата и ще получи 100 000 лева обезщетение заради незаконно обвинение. Новината бе потвърдена от Президентството.

          Случаят започна през 2020 г., когато в публичното пространство бяха разпространени чатове между Узунов и бизнесмена Пламен Бобоков. Те бяха интерпретирани от тогавашния главен прокурор Иван Гешев като доказателство за престъпление. В последствие прокуратурата сама прекрати делото.

          Съдът е приел, че публичните изяви на обвинението са нарушили презумпцията за невиновност, а претърсването в президентството и задържането на Узунов са били незаконни. Това е довело до сериозни лични и професионални последици – отнемане на достъп до класифицирана информация, ограничаване на пътуванията му в чужбина, както и уронване на престижа му като висш държавен служител.

          Магистратите са отчели и влошено здравословно състояние на Узунов, включително хронични заболявания, предизвикани от стреса след незаконното обвинение.

          Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок.

