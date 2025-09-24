Зафиров: Цели области са лишени от еврофинансиране заради ВиК

Цели области в България са лишени от достъп до европейско финансиране, тъй като местните ВиК дружества не са консолидирани. Това заяви председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров след заседание на новосъздадения Национален борд по водите.

„Посоката на предприетите мерки е правилна, но темпото е недостатъчно задоволително“, коментира Зафиров. - Реклама -

По думите му, според докладите темповете на амортизация на ВиК мрежата в последните години значително изпреварват скоростта, с която тя се подменя.

„Само 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за ВиК инфраструктура“, допълни той.

До края на деня трябва да станат ясни участниците в работната група, която ще извърши преглед и анализ на приложимото законодателство и ще предложи възможни решения.

На заседанието на Борда присъстваха народни представители от четирите управляващи парламентарни групи.

Националният борд по водите бе създаден с решение на Министерския съвет от 3 септември 2025 г. в изпълнение на парламентарното решение за предприемане на спешни мерки срещу водната криза в страната.

Основната му задача е да координира действията за справяне с водните проблеми през 2025 г. и да обедини усилията на всички институции за предотвратяване на бъдещи кризи. По правилник Бордът ще заседава два пъти месечно, а дейността му ще се отчита ежемесечно пред Народното събрание.