      сряда, 24.09.25
          Зафиров: Цели области са лишени от еврофинансиране заради ВиК

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Цели области в България са лишени от достъп до европейско финансиране, тъй като местните ВиК дружества не са консолидирани. Това заяви председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров след заседание на новосъздадения Национален борд по водите.

          „Посоката на предприетите мерки е правилна, но темпото е недостатъчно задоволително“, коментира Зафиров.

          По думите му, според докладите темповете на амортизация на ВиК мрежата в последните години значително изпреварват скоростта, с която тя се подменя.

          „Само 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за ВиК инфраструктура“, допълни той.

          До края на деня трябва да станат ясни участниците в работната група, която ще извърши преглед и анализ на приложимото законодателство и ще предложи възможни решения.

          Първо заседание на Националния борд по водите Първо заседание на Националния борд по водите

          На заседанието на Борда присъстваха народни представители от четирите управляващи парламентарни групи.

          Националният борд по водите бе създаден с решение на Министерския съвет от 3 септември 2025 г. в изпълнение на парламентарното решение за предприемане на спешни мерки срещу водната криза в страната.

          Основната му задача е да координира действията за справяне с водните проблеми през 2025 г. и да обедини усилията на всички институции за предотвратяване на бъдещи кризи. По правилник Бордът ще заседава два пъти месечно, а дейността му ще се отчита ежемесечно пред Народното събрание.

          Кметът на Ловеч за водната криза: Докато поправяме 1 авария, откриваме още 8 Кметът на Ловеч за водната криза: Докато поправяме 1 авария, откриваме още 8

