Зафиров: Необходими са 3,7 млрд. лева за спешен ремонт на водопреносната мрежа

3,7 милиарда лева са нужни за най-неотложните дейности по подмяна на остарялата водопреносна мрежа в страната. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров след първото заседание на Националния борд по водите, който беше създаден за координация на действията срещу водната криза и контрол по изпълнение на възложени от парламента мерки.

На срещата присъстваха представители на четирите парламентарни групи, подкрепящи управлението.

Ключови акценти от изявлението на Зафиров:

През 2025 г. ще бъдат отпуснати средства за 579 проекта на обща стойност 775,4 млн. лева , по данни на Министерството на финансите.

ще бъдат отпуснати средства за на обща стойност , по данни на Министерството на финансите. До края на 2027 г. се планира финансиране за 1,1 млрд. лева във ВиК сектора.

се планира финансиране за във ВиК сектора. Темповете на амортизация на водопреносната мрежа в пъти надвишават скоростта, с която тя се подменя, стана ясно от получените доклади.

в пъти скоростта, с която тя се подменя, стана ясно от получените доклади. Само 25% от общинските проекти , подадени за държавно финансиране, са свързани с ВиК инфраструктура.

, подадени за държавно финансиране, са свързани с ВиК инфраструктура. Зафиров подчерта, че в следващия бюджет ще се предложи приоритетно финансиране на ВиК проекти.

на ВиК проекти. Обсъжда се и възможността Българската банка за развитие (ББР) да се включи в процеса на финансиране.

да се включи в процеса на финансиране. Ще бъде създадена междуведомствена работна група, която да анализира законодателната рамка и да предложи конкретни решения на водната криза.

Националният борд по водите ще заседава два пъти месечно.