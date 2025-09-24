НА ЖИВО
          Зафиров: Необходими са 3,7 млрд. лева за спешен ремонт на водопреносната мрежа

          Снимка: БГНЕС
          3,7 милиарда лева са нужни за най-неотложните дейности по подмяна на остарялата водопреносна мрежа в страната. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров след първото заседание на Националния борд по водите, който беше създаден за координация на действията срещу водната криза и контрол по изпълнение на възложени от парламента мерки.

          На срещата присъстваха представители на четирите парламентарни групи, подкрепящи управлението.

          Ключови акценти от изявлението на Зафиров:

          • През 2025 г. ще бъдат отпуснати средства за 579 проекта на обща стойност 775,4 млн. лева, по данни на Министерството на финансите.
          • До края на 2027 г. се планира финансиране за 1,1 млрд. лева във ВиК сектора.
          • Темповете на амортизация на водопреносната мрежа в пъти надвишават скоростта, с която тя се подменя, стана ясно от получените доклади.
          • Само 25% от общинските проекти, подадени за държавно финансиране, са свързани с ВиК инфраструктура.
          • Зафиров подчерта, че в следващия бюджет ще се предложи приоритетно финансиране на ВиК проекти.
          • Обсъжда се и възможността Българската банка за развитие (ББР) да се включи в процеса на финансиране.
          • Ще бъде създадена междуведомствена работна група, която да анализира законодателната рамка и да предложи конкретни решения на водната криза.

          Националният борд по водите ще заседава два пъти месечно.

