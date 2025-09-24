Заради ареста на Коцев: Евродепутати поискаха спиране на плащанията по ПВУ за България

Евродепутатите от групата на „Обнови Европа“ в Европейския парламент настояват Европейската комисия да замрази плащанията към България по Плана за възстановяване и устойчивост. Причината е случаят с арестувания кмет на Варна Благомир Коцев, съобщава „Политико“.

В писмо до ЕК председателят на групата Валери Хайер обвинява българското правителство, че използва независимия антикорупционен орган за разчистване на сметки с политически опоненти.

„Най-тревожното доказателство за това институционално извращение е вкарването в ареста на Благомир Коцев – демократично избран кмет на Варна“, пише Хайер.

Политически контекст и последствия

„Продължаваме промяната“, които са част от европейското семейство на „Обнови Европа“, до момента показват силна подкрепа за българската партия по казуса. Писмото на Хайер идва в ключов момент – Европейската комисия оценява дали да отпусне нов транш от 653 млн. евро по ПВУ. Средствата са обвързани с реформи в дигиталната политика, екологичния преход и върховенството на закона.

До момента България е получила 1,37 млрд. евро от предвидените общо 6 млрд. евро по Плана. Всички средства трябва да бъдат изплатени до края на 2026 г., но само при изпълнение на договорените условия.

Спорът около антикорупционния орган

Създаването на независим антикорупционен орган беше едно от основните изисквания към България. Според Хайер обаче това условие е било „подкопано“ от властите, тъй като Комисията за противодействие на корупцията се използва за „политически репресии“.

„Крайъгълен камък, предназначен да гарантира институционалната независимост, бива превърнат в оръжие за неутрализиране на демократично избраната опозиция – пряка атака срещу демократичните ценности, върху които се гради европейският проект“, посочва тя в писмото си.

Реакция на ЕК и развитие на случая

От Европейската комисия потвърдиха, че заявката за ново плащане е подадена от българските власти в края на юли. Засега оценката продължава „в тясно сътрудничество“ с България и окончателно решение още няма.

Вчера Апелативният съд остави Благомир Коцев окончателно в ареста. Той е обвинен в корупция при обществени поръчки. Решението на съда не подлежи на обжалване.