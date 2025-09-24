Зеленски: Доналд Тръмп ми има повече доверие, отколкото на Путин

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че американският президент Доналд Тръмп вече му вярва повече, отколкото на руския лидер Владимир Путин. Това стана ясно по време на брифинг в Ню Йорк след среща със сегашния американски президент, съобщи „Укринформ“.

Зеленски обясни, че в миналото Тръмп е поддържал активен диалог с Путин и е приемал за достоверни редица твърдения, свързани с Украйна. Сред тях били изказванията, че Русия скоро ще завземе целия Донбас, а може би и други части от страната, контролирани от Киев.

„По време на телефонни разговори или срещи Тръмп понякога повтаряше тези твърдения и казваше, че трябва да се направи нещо по въпроса“, заяви украинският президент.

С времето обаче, според Зеленски, Тръмп започнал да осъзнава, че информацията, идваща от Путин, е далеч от реалността на бойното поле. „Сега той ми вярва повече“, подчерта украинският държавен глава.

Като пример за реалната ситуация Зеленски посочи успешната украинска контраофанзива край Добропилия през септември, при която са били освободени около 360 квадратни километра територия. Той акцентира, че не става въпрос само за числата, а за борбата срещу руската пропаганда, която се опитва да представя украинските победи като загуби.

Зеленски подчерта, че тези успехи оказват влияние върху партньорите на Украйна, включително върху позицията на САЩ.

В заключение украинският президент изрази увереност, че Доналд Тръмп би могъл да промени хода на войната. Той добави, че Вашингтон е готов да предостави гаранции за сигурността на Украйна след края на конфликта.

„Тръмп сам по себе си променя играта„, заяви Зеленски.

Той подчерта, че в света има малко международни играчи, способни да направят това, но американският президент е един от тези, които наистина имат такова влияние.

Зеленски отбеляза и възможната роля на китайския президент Си Цзинпин, но подчерта, че към момента не вижда реално желание от страна на Китай да допринесе за прекратяване на войната.

„Те не се интересуват. Наистина не знам защо„, отбеляза той.

По думите на украинския президент Володимир Зеленски, именно Доналд Тръмп е фигурата, която реално може да промени хода на войната и да я прекрати.

Зеленски подчерта още, че американската администрация полага усилия натискът върху Русия и подкрепящите я държави да се координира с европейските партньори. Той обаче отбеляза, че сложният процес на вземане на решения в ЕС често забавя действията, което принуждава Украйна да настоява Вашингтон да действа решително, дори без да изчаква позицията на Брюксел.

„САЩ определено могат да предприемат силни мерки сами и ние много бихме искали да видим това“, заяви Зеленски, добавяйки, че е обсъдил този въпрос по време на срещата си с Тръмп.

Той даде положителна оценка на разговора с американския президент, определяйки го като „добра дискусия“. Зеленски подчерта, че Тръмп е реагирал положително на всичко, споделено от украинската страна, включително подходите на Киев за установяване на мир.