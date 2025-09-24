Зеленски: Китай може да принуди Русия да спре войната в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че Китай има силата да окаже натиск върху Москва и да сложи край на войната.
Киев отдавна изразява тревога, че Пекин доставя на Русия материали с потенциално военно приложение и продължава да купува енергоносители, които финансират военната ѝ кампания.
Китай, постоянен член на Съвета за сигурност, отрича тези твърдения и настоява, че е неутрален посредник, готов да съдейства за мирни преговори.
Американският президент Доналд Тръмп от своя страна посочи на 23 септември, че:
Зеленски подчерта, че глобалният натиск върху Москва трябва да бъде увеличен, особено от държави, от които Кремъл е икономически зависим.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че Китай има силата да окаже натиск върху Москва и да сложи край на войната.
Киев отдавна изразява тревога, че Пекин доставя на Русия материали с потенциално военно приложение и продължава да купува енергоносители, които финансират военната ѝ кампания.
Китай, постоянен член на Съвета за сигурност, отрича тези твърдения и настоява, че е неутрален посредник, готов да съдейства за мирни преговори.
Американският президент Доналд Тръмп от своя страна посочи на 23 септември, че:
Зеленски подчерта, че глобалният натиск върху Москва трябва да бъде увеличен, особено от държави, от които Кремъл е икономически зависим.