      сряда, 24.09.25
          Зеленски: Китай може да принуди Русия да спре войната в Украйна

          Снимка: БГНЕС
          Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че Китай има силата да окаже натиск върху Москва и да сложи край на войната.

          „Ако Китай наистина искаше тази война да спре, той би могъл да принуди Москва да прекрати инвазията. Без Китай Русия на Путин е нищо. И все пак твърде често Китай остава мълчалив и дистанциран, вместо да бъде активен за мира,“ каза Зеленски.

          Киев отдавна изразява тревога, че Пекин доставя на Русия материали с потенциално военно приложение и продължава да купува енергоносители, които финансират военната ѝ кампания.

          Китай, постоянен член на Съвета за сигурност, отрича тези твърдения и настоява, че е неутрален посредник, готов да съдейства за мирни преговори.

          Американският президент Доналд Тръмп от своя страна посочи на 23 септември, че:

          „Китай и Индия са основните източници на финансиране на текущата война, като продължават да купуват руски петрол.“

          Зеленски подчерта, че глобалният натиск върху Москва трябва да бъде увеличен, особено от държави, от които Кремъл е икономически зависим.

